रिफ्लेक्टरशिवाय ट्रॅक्टरची ऊस वाहतूक; अपघाताचा धोका
पिंपरी, ता. १६ : उसाची वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर शहरातील विविध मार्गांवर नजरेस पडतात. परिसरातील साखर कारखान्यांवर उसाची वाहतूक करणारे हे ट्रॅक्टरचालक ट्रॉलीला रिफ्लेक्टर न लावता वाहतुकीचे नियमही पाळत नसल्याचे दिसून येते. यामुळे अपघाताचा धोका निर्माण होतो.
कासारसाई येथे साखर कारखाना असल्याने खेड तालुकयातील ऊस वाहतुकीचे ट्रॅक्टर तळेगाव-चाकण रस्त्यावरून तर मावळ तालुक्यातील ट्रॅक्टर मुंबई-पुणे महामार्गावरून सोमाटणे फाटा मार्गे उसाची वाहतूक करीत असतात. आळंदी-मोशीमार्गे येणारे काही ट्रॅक्टर पिंपरी-चिंचवड शहरातूनही कारखान्यांकडे जात असतात. दरम्यान, काही ट्रॅक्टरचालक दोन ट्रॉली लावून धोकादायक पद्धतीने ऊस वाहतूक करीत असल्याचे दिसून येते. बहुतांश ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीला पाठीमागून रिफ्लेक्टर लावलेले नसतात. त्यामुळे रात्रीच्या अंधारात ट्रॅक्टर नजरेस पडत नाही. तर काही चालक ट्रॅक्टर ट्रॉली रस्त्यावर उभे करतात. यांसह टेप रेकॉर्डवर मोठ्या आवाजात गाणी लावून ट्रॅक्टरचालक त्यांच्याच धुंदीत जात असल्याचेही दिसून येते. दरम्यान, रस्त्यालगत अंधारात उभा केलेला ट्रॅक्टर नजरेस न पडल्यास त्यास धडकून अपघाताची शक्यता निर्माण होते. ओव्हरलोडमुळे ट्रॅक्टर बंद पडल्यास कुठलाही इशारा फलक न लावता तसेच ट्रॉली रस्त्यावर सोडून चालक निघून जातात. यांसह काही चालक ट्रॅक्टरवरील टेपचा आवाज मोठा करून बिनधास्त रस्त्याच्या मधून जात असतात. त्यामुळे वाहतूक कोंडी होते. यासाठी चालकांनी काटेकोरपणे वाहतूक नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
हे करणे आवश्यक
- ट्रॅक्टरला चहूबाजूंनी रिफ्लेक्टर लावणे
- रस्त्यात ट्रॅक्टर बंद पडल्यास तत्काळ इशारा फलक लावणे
- ट्रॅक्टरला एकच ट्रॉली लावणे
- टेप रेकॉर्डर न लावता प्रवास करणे
- रस्त्यालगत ट्रॉली उभी न करता मोकळ्या मैदानात उभी करावी
- वाहतूक नियमांचे पालन करणे
या मार्गावरून जातात ट्रॅक्टर
- आळंदी-मोशी-स्पाईन रोड-चिंचवड-रावेत
- देहू-देहूरोड-सोमाटणे फाटा
-चाकण-महाळुंगे-इंदोरी-तळेगाव दाभाडे
- आळंदी-मोशी-स्पाईन रोड-निगडी-देहूरोड, सोमाटणे फाटा
‘‘वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. वाहतूक नियमांची माहिती देण्यासाठी ट्रॅक्टर मालक व चालक यांची बैठकही आयोजित केली जाते.
- विवेक पाटील, पोलिस उपायुक्त, वाहतूक शाखा
‘‘ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टर चालकांनी वाहतुकीचे नियम पाळणे आवश्यक आहे. याबाबत वेळोवेळी चालकांना आवाहन केले जाते.
- राहुल जाधव, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.