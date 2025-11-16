शिबिरात ७०० एकल महिलांची आरोग्य तपासणी
वडगाव मावळ, ता. १६ : मावळ पंचायत समितीतर्फे कान्हे येथे एकल महिला आरोग्य तपासणी शिबिर कान्हे येथे आयोजित करण्यात आले. दिवसभरात सुमारे सातशे महिलांना आरोग्य मार्गदर्शन करण्यात आले. ‘‘महिलांनी शिक्षण, व्यवसाय आणि सामाजिक क्षेत्रात पुढे येऊन समाजात स्वतःचे स्थान निर्माण करावे,’’ असे आवाहन गटविकास अधिकारी कुलदीप प्रधान यांनी केले.
एकल महिलांना सर्व लाभ एकाच ठिकाणी देण्याच्या उद्देशाने कान्हे येथील उपजिल्हा रुग्णालयात हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला. याचे उद्घाटन प्रधान यांच्या हस्ते झाले. यावेळी महिलांना कर्करोग तपासणी, रक्तदाब, हिमोग्लोबिन, साखर, बीएमआय तपासणी तसेच आरोग्य सल्ला देण्यात आला.
या शिबिरात महिलांसाठी शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना, स्वयंरोजगार संधी, आरोग्य आणि सुरक्षा याबाबत माहिती देण्यात आली. तसेच आत्मरक्षा, मानसिक आरोग्य आणि उद्योजकतेवर तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले.
ग्रामपंचायत अधिकारी संतोष शिंदे व कर्मचारी, महसूल अधिकारी प्रतिभा वाघोले, धनराज गिरम, तालुका आरोग्य अधिकारी वामनराव गेंगजे, विस्तार अधिकारी डी. डी. ठोंबरे, आशा वर्कर्स, अंगणवाडी सेविका, ग्रामीण रुग्णालयातील कर्मचारी आदींनी संयोजन केले. या शिबिरात तिघींची कर्करोग तपासणी, ९० महिलांची नेत्र तपासणी, ११० महिलांची हिमोग्लोबिन तपासणी करण्यात आली. आयुष्मान भारत ई गोल्ड कार्डअंतर्गत ४२ महिलांची तपासणी करण्यात आली.
