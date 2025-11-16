‘न्यू इंडिया’च्या अधिराज दुधाणेला अजिंक्यपद
पुणे, ता. १६ : पूनावाला फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूलिंपिक्स टेनिस स्पर्धेत १४ वर्षांखालील मुलांच्या गटात गतवर्षीचा गतविजेता शौर्य गडदे (अभिनव विद्यालय) याला पराभवाचा धक्का देत अधिराज दुधाणे (न्यू इंडिया स्कूल) याने अजिंक्यपद पटकाविले. तर १२ वर्षांखालील गटात महेश विद्यालयाच्या अभिमन्यू चव्हाण याने बाजी मारली.
डेक्कन जिमखाना येथील कोर्टवर वरील स्पर्धा झाली. अंतिम लढतीमध्ये अधिराज याने शौर्यला नामोहरम करत ४-०, ४-१ असे पराभूत केले. अर्णव पांडे (बाल शिक्षण स्कूल) याने तृतीय क्रमांक मिळविला. यावेळी यशस्वी खेळाडूंचा आंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस पंच मधुकर लोणारे यांच्या हस्ते पदके देऊन गौरव करण्यात आला.
१२ वर्षांखालील मुलांच्या अंतिम सामन्यात महेश विद्यालयाच्या अभिमन्यू चव्हाण याने नारसी स्कूलच्या आरुष बजाज याच्यावर ४-०, ४-३ (०) असा विजय मिळविला. तर लेक्सिकन इंटरनॅशनलच्या कुमार कौटिल्य याने तृतीय क्रमांक पटकाविला. यावेळी इंटरनॅशनल टेनिस फेडरेशनच्या मुख्य पंच तेजल कुलकर्णी यांच्या हस्ते विजेत्या खेळाडूंना पदक देऊन गौरविण्यात आले.
अंतिम निकाल ः
१४ वर्षांखालील तृतीय क्रमांक ः अर्णव पांडे (बाल शिक्षण) वि.वि आर्यन बॅनर्जी (इंद्राणी इंटरनॅशनल) ४-३ (४), ४-१. उपांत्य फेरी ः अधिराज दुधाणे वि.वि आर्यन बॅनर्जी ६-१, शौर्य गडदे वि.वि. अर्णव पांडे ६-२. उपांत्य पूर्व फेरी ः शौर्य गडदे वि.वि. आरव बेले (न्यू इंडिया स्कूल, कोथरूड) ६-५ (४), अर्णव पांडे वि.वि. वदूद कैफी (ट्री हाऊस) ६-१, अधिराज दुधाणे वि.वि. आरव मुदनूर (नांदेड सिटी स्कूल) ६-०, आर्यन वि.वि. वीर गायकवाड (ग्रीन वूड्स) ६-४. १२ वर्षांखालील उपांत्य फेरी ः कुमार कौटिल्य वि.वि. आहान भट्टाचार्य (दोघेही लेक्सिकन इंटरनॅशनल,वाघोली) ४-२,४-३.
‘सकाळ स्कूलिंपिक्स’ स्पर्धेमध्ये पहिल्यांदा सहभाग नोंदवला आहे. ‘सकाळे’ ने टेनिस स्पर्धेचे उत्तम नियोजन केले आहे. मी शालेय राज्यस्तरीय स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक पटकाविला असून मला या स्पर्धेमुळे माझा खेळ सुधारण्यासाठी मोलाची मदत मिळणार आहे.
- शरण्या सावंत, खेळाडू
‘सकाळ स्कूलिंपिक्स’च्या टेनिस स्पर्धेमध्ये विजेतेपद मिळवल्याबद्दल मला खूप आनंद होत आहे. वर्षभरापासून या स्पर्धेसाठी मी तयारी केली होती. तसेच मी १४ वर्षे वयोगटामधून शालेय राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभाग नोंदविला आहे. पुढील महिन्यात होणाऱ्या राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी मला या स्पर्धेचा नक्कीच फायदा होईल.
- अधिराज दुधाणे, विजेता
