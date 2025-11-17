सेवा विकास बॅंकेतील कर्मचारी कपात बेकायदेशीर
पिंपरी, ता. १७ : ‘‘सेवा विकास को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील अवसायक (लिक्विडेटर) यांनी शासनाची व कामगार विभागाची परवानगी न घेता २०५ कर्मचाऱ्यांना कमी केले. आम्ही मध्यस्ती केल्यानंतर सहायक कामगार आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशानुसार या सर्व कर्मचाऱ्यांना त्वरीत कामावर घ्यावे, अन्यथा न्यायालयीन लढाई लढू,’’ असा इशारा राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी दिला आहे.
‘‘या बँकेचे कामकाज मागील तीन वर्षांपासून बंद आहे. पण, कर्जवसुली सुरू आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर २०२२ मध्ये बेकायदेशीररित्या सेवा समाप्तीचे पत्र दिले. बँक बंद करण्याची किंवा कामगार कमी करण्याची शासनाची मान्यता घेतली नाही. त्यामुळे २०५ कामगारांची कुटुंबे आर्थिक संकट सापडली आहेत. सध्या बँकेतील अवसायक यांनी कर्मचाऱ्यांना बँक लवकर सुरू होईल व देणी दिली जातील, अशी आश्वासने दिली. तरीही, बॅंकेविरोधात तक्रार केली तर तुमचेच नुकसान होईल, असा दबाव कर्मचाऱ्यांवर आणला गेला. त्यामुळे एकही कर्मचारी तक्रार देण्यास समोर आला नाही,’’ असे भोसले यांनी सांगितले. यावेळी दिनेश पाटील, संघटनेचे कार्यकारणी सदस्य मिलिंद देशपांडे व सोमनाथ वीरकर तसेच कर्मचारी राकेश गायकवाड, गणेश शेलार आदी उपस्थित होते.
रिझर्व्ह बॅंकेने परवाना रद्द केल्यानंतर बॅंक आपोआप बंद होते. त्यासाठी सरकारची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसते. आता बॅंकेचा संपूर्ण व्यवहारच बंद असल्याने कामगारांना कामावरुन कमी करावे लागले. त्यांना ग्रॅच्युईटी, शिल्लक रजेचे पैसे, भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम देण्यात आली. कामगारांना कमी करताना दोन महिन्यांचे वेतन अदा करण्याची तरतूद केली असून, त्याची पूर्तता करण्याची प्रक्रिया राबविली जाईल.
- डी. एन. काळे, अवसायक, सेवा विकास को-ऑपरेटिव्ह बॅंक
