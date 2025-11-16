पिंपरी, थेरगावमध्ये पीएमपी बसला आग
पिंपरी, ता. १६ : पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) बसला आग लागल्याच्या दोन घटना रविवारी (ता. १६) घडल्या. पिंपरीतील चालकाने प्रसंगावधान राखत सर्व प्रवाशांना वेळीच खाली उतरविल्याने अनर्थ टळला. थेरगावमध्ये नादुरुस्त बस आगारात नेताना आग लागली. बसमध्ये प्रवासी नव्हते. दोन्ही घटनांत बसचे बरेच नुकसान झाले.
रविवारी सकाळी पावणे बाराच्या सुमारास पिंपरी-भोसरी या मार्गाची बस पिंपरीतून निघाली होती. बसमध्ये १५ प्रवासी, वाहक आणि चालक होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकातील थांबा घेतल्यानंतर बस नेहरूनगरच्या दिशेने जात असताना लोखंडे कामगार भवनासमोर बसच्या इंजिनमधून धूर निघत असल्याचे चालकाच्या लक्षात आले. त्याने बसचे दोन्ही दरवाजे उघडून प्रवाशांना धोक्याची सूचना देत उतरण्यास सांगितले. चालक उतरताच बसने पेट घेतला. काही वेळातच आगीने रौद्र रूप धारण केले. याबाबत अग्निशामक दलाला माहिती दिल्यानंतर एक बंब घटनास्थळी दाखल झाला. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी ही आग आटोक्यात आणली. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांनी घटनास्थळी भेट देऊन माहिती घेतली.
थेरगाव येथील सोळा नंबर बस थांबा येथील सोनाई मंगल कार्यालयाजवळ सायंकाळी पाचच्या सुमारास एक बस पेटली. ही बस मनपा ते आकुर्डी रेल्वे स्थानक मार्गाची आहे. मनपा स्थानकावरून निघाल्यानंतर काही अंतरावर बस बंद पडली. त्यामुळे चालकाने प्रवाशांना दुसऱ्या बसमध्ये बसवून दिले. त्यानंतर रिकामी बस निगडी आगारात नेताना सोनाई मंगल कार्यालयाजवळ इंजिनमधून धूर येऊ लागला. काही वेळातच आग लागली. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशामक दलाच्या तीन बंब घटनास्थळी दाखल झाले. शर्थीचे प्रयत्न केल्यानंतर आगीवर नियंत्रण मिळविण्यात यश आले.
------------------
बघ्यांची गर्दी; कोंडी
पिंपरी आणि थेरगाव येथील परिसरात बघ्यांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. यामुळे रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी झाली. वाहनांच्या दूरपर्यंत रांगा लागल्या. ही वाहतूक सुरळीत करताना वाहतूक पोलिसांना कसरत करावी लागली.
--------------------
