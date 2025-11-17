शिवली येथील शाळेत रंगला पालखी सोहळा
सोमाटणे, ता. १७ ः कार्तिकी एकादशी व संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधी उत्सवाचे औचित्य साधून शिवली येथील शिवाजी विद्यालयाच्या वतीने संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी सोहळा पार पडला.
संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीचे पूजन व धार्मिक कार्यक्रम रघुनाथराव लोहोर यांच्या हस्ते झाले. पालखी मिरवणुकीत संतांच्या वेशातील विद्यार्थ्यांच्या हाती, भगव्या पताका, टाळ, चिपळ्या, मृदंग, हरिनामाचा व संत ज्ञानोबा तुकारामाच्या जयघोषात शाळेतील 350 विद्यार्थ्यांचा सहभाग होता.
मिरवणुकीचे नियोजन पोलिस पाटील संभाजी आडकर व मुख्याध्यापक दत्तात्रेय जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिष थोरात, वशिष्ट गटकुळ, किसन मांजरे, बाळासाहेब ठोंबरे यांनी केले. पालखीची सांगता गावातील विठ्ठल मंदिरात झाली. नवनाथ आडकर यांच्या वतीने पालखी सोहळ्यातील सहभागींना फराळ, भोजन देण्यात आले.
