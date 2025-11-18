संरक्षण सेवा अभ्यासक्रमात प्रतीक्षा, हर्ष यांचे यश
पिंपरी,ता. १७ ः निगडी प्राधिकरणातील स्वातंत्र्यवीर सावरकर मंडळाच्या मार्गदर्शनातून एएफसीएटी म्हणजेच एअर फोर्स कॉमन ॲडमिशन चाचणी व सीडीएई म्हणजेच कम्बाइन्ड डिफेन्स सर्व्हिसेस एक्झाम या भारतीय संरक्षण सेवांमध्ये अधिकारीपदाच्या अभ्यासक्रमात अनुक्रमे प्रतीक्षा सावंत आणि हर्ष कांबळे या विद्यार्थ्यांनी अभिमानास्पद यश संपादन केले आहे.
सैन्यदलातील माजी अधिकारी आणि एसएसबी बोर्डाचे माजी अध्यक्ष ब्रिगेडियर बलजितसिंग गिल यांचे विशेष मार्गदर्शन लाभले, तसेच अमित यादव, अक्षय ताटे, संकेत साळुंके, फाल्गुनी सामदेकर, अश्विनी पेटकर या शिक्षकवृंदाने या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले. याशिवाय २०१७ पासून स्वातंत्र्यवीर सावरकर मंडळ केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी यासाठीचे प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करत असून त्या माध्यमातून अकरावी आणि बारावीच्या अनेक विद्यार्थ्यांनी यशस्वीरीत्या अभ्यासक्रम पूर्ण करून भारतीय संरक्षण दलात स्थान मिळविले आहे. यापूर्वी २०२२च्या भारतीय तुकडीत सावरकर मंडळाच्या विघ्नेश कदम या विद्यार्थ्याने उल्लेखनीय यश प्राप्त केले होते.
पदवीधर विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या एएफसीएटी आणि सीडीएसई अभ्यासक्रमाला उत्तम यश मिळाल्याने मंडळाच्या प्रतिनिधींनी आनंद व्यक्त करून या उपक्रमांच्या माध्यमातून तरुणांना भारतीय संरक्षण सेवांमध्ये अधिकारी म्हणून करिअर घडविण्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक, मानसिक व शारीरिक मार्गदर्शन मिळत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.
