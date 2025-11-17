वाघोली पाणीपुरवठा योजनेला मिळण्याची चिन्हे
सकाळ इम्पॅक्ट
पिंपरी, ता. १७ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) सुरू केले व सध्या रखडलेल्या वाघोली वाढीव पाणीपुरवठा योजनेला गती मिळणार आहे. उर्वरीत कामाला महिनाभरात सुरूवात होणार आहे. नव्या ठेकेदाराकडून हे काम करवून घेतले जाणार आहे. त्यासाठी ट्रान्सफार्मर बसविण्यासाठीची परवानगीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या बाबत ‘सकाळ’ने वारंवार वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. त्याची दखल घेत प्रशासनाने हे काम सुरू केले आहे.
वाघोलीची वाढीव पाणीपुरवठा योजना २०१८ मध्ये सुरू झाली होती. या योजनेशी संबंधित पाच दशलक्ष लिटर क्षमता असणाऱ्या योजनेसाठी २३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वाघोली आणि परिसरातील भागासाठी पिण्याचे पाणी वढू खुर्द येथील बंधाऱ्यामधून आणले जाणार आहे. या योजनेचे सुमारे ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, सहा वर्षांपासून शिल्लक १० टक्के काम पूर्ण झालेले नाही. वढू येथील जॅकवेलजवळील बंधाऱ्यावर विजेचे रोहित्र बसविण्याचे काम आणि काही किरकोळ काम बाकी आहे. ठेकेदाराने ‘जोपर्यंत दंडाची रक्कम रद्द केली जात नाही तोपर्यंत काम करणार नाही,’ अशी आडमुठेपणाची भूमिका घेतल्याने हे काम रखडले होते. त्यानुसार १३ ऑक्टोबर रोजी संबंधित ठेकेदाराला प्रशासनाकडून काम करण्याबाबत अंतिम नोटीस दिली होती. त्यामध्ये काम पूर्ण करण्यासाठी एक संधी असल्याचे नमूद केले होते. मात्र, त्याकडे ठेकेदाराने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे काम संपवत असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. त्यानुसार दुसऱ्या ठेकेदाराची नियुक्ती केली आहे.
रखडलेल्या वाघोली पाणीपुरवठा योजनेला महिनाभरात गती मिळणार आहे. नवीन कंत्राटदाराकडून काम केले जाणार आहे. लवकरच योजना मार्गी लागेल. वाघोलीसह परिसरातील नागरिकांना त्याचा फायदा होणार आहे.
- डॉ. योगेश म्हसे, आयुक्त, पीएमआरडीए
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.