गुन्हे वृत्त
कमी किमतीत सोने देण्याचे
आमिष दाखवून तेरा लाखांची फसवणूक
पिंपरी : दोन किलो सोने कमी किमतीत देण्याचे आमिष दाखवून एकाची १२ लाख ९५ हजार रुपयांची फसवणूक केली. हा प्रकार चऱ्होलीतील ताजणे मळा येथे घडला. या प्रकरणी एका भाजी व्यावसायिकाने दिघी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी दोन अज्ञात व्यक्तींवर गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींनी फिर्यादी यांना तीन सोन्याचे मणी देऊन त्यांचा विश्वास संपादन केला. फिर्यादी यांनी ते मणी सराफाकडे तपासले असता ते खरे असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे फिर्यादीचा विश्वास बसला. त्यानंतर आरोपींनी फिर्यादी यांना दोन किलो सोने देण्याचे आमिष दाखवून फिर्यादी यांच्याकडून बारा लाख ९५ हजार रुपये घेतले. त्यानंतर त्यांना बनावट सोने देऊन त्यांची फसवणूक केली.
जुन्या भांडणातून तरुणाला रॉडने मारहाण
पिंपरी : जुन्या भांडणाच्या कारणावरून आसिफ चॉंद शेख (रा. निगडी) या तरुणाला तिघांनी रॉडने व लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली. ही घटना निगडीतील दिवंगत मधुकरराव पवळे उड्डाणपुलाखाली घडली. फैज फईम शेख (रा. जाधववाडी, चिखली) याला निगडी पोलिसांनी अटक केली आहे. तर साहिल ऊर्फ बंटी चव्हाण (रा. ओटा स्कीम, निगडी) व रुद्राक्ष वैराळे यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी आसिफ याचा भाऊ साकिब चॉंद शेख (रा.ओटा स्कीम, निगडी) यांनी निगडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
पिस्तूल बाळगल्याप्रकरणी एकाला अटक
पिंपरी : बेकायदा पिस्तूल बाळगणाऱ्या एका तरुणाला पिंपरी पोलिसांनी अटक केली. ही कारवाई पिंपरीतील लोहमार्गाजवळ करण्यात आली. तुषार ऊर्फ बंटी बापू भोगील (वय २०, रा. बौद्धनगर, पिंपरी) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. आरोपी तुषार याच्याकडे पिस्तूल असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली असता पोलिसांनी सापळा रचून त्याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून पन्नास हजार रुपये किमतीचे एक पिस्तूल आणि पाचशे रुपये किमतीचे एक काडतूस सापडले.
दारूविक्रीप्रकरणी एकावर गुन्हा
पिंपरी : बेकायदा दारू विक्री करणाऱ्या एकावर दापोडी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. ही कारवाई भोसरी येथे करण्यात आली.
दीपक भीमराव इंगळे (रा. महात्मा फुलेनगर, भोसरी) असे गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपीचे नाव आहेत. त्याच्याकडून पोलिसांनी दारूच्या बाटल्या व रोकड असा एक हजार ३६० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
