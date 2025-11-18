सुभेदार रामजी आंबेडकर, वीर लहुजी साळवे यांना अभिवादन
पिंपरी, ता. १८ : तथागत बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था व सुभेदार रामजी आंबेडकर वाचनालय, नवी सांगवी यांच्या वतीने रामजी आंबेडकर व वीर लहुजी साळवे यांच्या जयंतीनिमित्त अभिवादन करण्यात आले. साई चौक येथे झालेल्या कार्यक्रमाची सुरुवात प्रतिमा पूजनाने झाली. यावेळी निवृत्त उपप्राचार्य रवींद्र इंगोले, मराठवाडा जनविकास संघाचे संस्थापक अध्यक्ष अरुण पवार, डॉ. बबन जोगदंड, प्रेरणा सहकारी बँकेचे संस्थापक कांतीलाल गुजर, सांगवी विकास मंचचे संस्थापक अध्यक्ष महेश भागवत, सुखदेव चोरमले, कृष्णा शिंदे आदी उपस्थित होते. यावेळी भारतीय राज्यघटनेची प्रत देऊन उपस्थितांचा सन्मान करण्यात आला. प्रास्ताविक नारायण भागवत यांनी केले. सूत्रसंचालन दिलीप कांबळे यांनी, तर आभार मगन सावंत यांनी मानले.
