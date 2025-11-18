गुन्हे वृत्त
जुन्या भांडणावरून जिवे मारण्याचा प्रयत्न
पिंपरी : जुन्या भांडणावरून दोघांवर हत्याराने आणि बाटलीने हल्ला करून जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना कासारवाडीतील केशवनगर येथे घडली. याप्रकरणी शाहीद सिराज कुरेशी यांनी दापोडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी अल्तमेश उर्फ पापा शब्बीर कुरेशी (रा. डोलीवाडा, खडकी बाजार, पुणे) आणि त्याचा साथीदार दीपक सौरभ मिसाळ उर्फ डुन्या यांना अटक केली आहे. फिर्यादीचा चुलतभाऊ आरोपी अल्तमेश व त्याचा मित्र दीपक यांनी जुन्या भांडणाच्या कारणावरून शाहीद कुरेशी यांना शिवीगाळ करून धारदार हत्याराने वार केले. तसेच मित्र ओंकारच्या डोक्यात बाटली फोडून जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला.
अटकेची भीती दाखवून सव्वादोन कोटींची फसवणूक
पिंपरी : ‘‘सायबर गुन्ह्यांमध्ये तुमच्या पत्नीचे नाव आले आहे,’’ असे सांगून ज्येष्ठ नागरिकाची दोन कोटी १४ लाख रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक करण्यात आली. ही घटना निगडी प्राधिकरण येथे घडली. या प्रकरणी ७० वर्षीय व्यक्तीने सायबर पोलिस पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. आरोपींनी पोलिस अधिकारी असल्याचे भासवून फिर्यादीस फोन केला. त्यांच्या पत्नीच्या नावावर सिमकार्ड घेऊन २० गुन्हे झाल्याचे, मनी लॉन्ड्रिंगमध्ये त्यांचा सहभाग असल्याचे सांगत भीती दाखवली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावाचे बनावट आदेश पाठवत पडताळणीच्या नावाखाली विविध बँक खात्यांत दोन कोटी १४ लाख रुपये ७० हजार ३५८ रुपये भरण्यास भाग पाडले.
दुचाकीला धक्का लागल्याने चौघांना मारहाण
पिंपरी : दुचाकीचा धक्का लागल्याच्या कारणावरून १२ ते १४ जणांच्या टोळक्याने चौघांना मारहाण केली. तसेच घरावर दगडफेक केली. ही घटना भुकूम येथे घडली. या प्रकरणी गौरव ऊर्फ ऋतिक महेश हगवणे (रा. भुकूम, ता. मुळशी) यांनी बावधन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी विनायक वरुते, विराज निंबाळकर, अभिजीत ऊर्फ मनोज उभे, समीर गुजर ऊर्फ मायकल तसेच इतरांवर गुन्हा दाखल केला आहे. भुकूम येथे फिर्यादी यांच्या दुचाकीचा धक्का आरोपी वरूते आणि निंबाळकर यांच्या दुचाकीला लागला. यावरून आरोपींनी साथीदारांना बोलावून फिर्यादी तसेच महेश हगवणे, रविराज हगवणे व महिलेला बेदम मारहाण केली. तसेच फिर्यादी यांच्या घरावर दगडफेक करून काच फोडली.
टेम्पोच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू
पिंपरी : भरधाव टेम्पोने दुचाकीला दिलेल्या धडकेत संगीत प्रल्हाद काळजे (वय ४८) यांचा मृत्यू झाला. ही घटना मोशी येथील संतकृपा ट्रान्सपोर्टजवळ घडली. या प्रकरणी अतुल काळजे (रा. काळजेवाडी, चऱ्होली) यांनी एमआयडीसी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी टेम्पोचालकावर गुन्हा दाखल केला आहे. संगीत काळजे हे दुचाकीवरून भाजी खरेदीसाठी मोशी येथे जात होते. त्यावेळी टेम्पोने त्यांना धडक दिली. यात चाक त्यांच्या अंगावरून गेल्याने त्यांचा मृत्यू झाला.
पिस्तूल बाळगल्याप्रकरणी युवकाला अटक
पिंपरी : पिस्तूल बाळगणाऱ्या इस्माईल उर्फ नादील करीम शेख (वय २३, रा. कोयतेवस्ती, पुनावळे) याला हिंजवडी पोलिसांनी अटक केली. ही कारवाई मारुंजी रोडवर करण्यात आली. पद्मभूषण चौक ते शिंदे वस्ती या दरम्यानच्या रस्त्यावर एकजण संशयितरित्या फिरत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून शेख यास ताब्यात घेतले. त्याची झडती घेतली असता पिस्तूल आणि दोन काडतुसे आढळली.
