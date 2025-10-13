चाहूल ‘प्रकाशपर्वा’ची
चाहूल ‘प्रकाशपर्वा’ची
पिंपरी : ‘प्रकाशपर्व’ असलेला दिवाळीचा सण म्हणजे दीपोत्सव. हा सण सर्वांच्या आयुष्यात चैतन्य, उत्साह व आनंद घेऊन येतो. दिवाळीचा पहिला दिवा लागतो, ती वसूबारस अवघ्या चार दिवसांवर आली आहे. या निमित्त नागरिक विविध वस्तू खरेदीसाठी शहरातील बाजारपेठा व मॉलमध्ये गर्दी करत आहेत. प्रामुख्याने दुकाने, फेरीवाले, पथारी व्यावसायिक, कापडविक्रेते यांच्या दुकानांसमोर गर्दी दिसत आहे. कुटुंबीयांसह अनेक जण पणत्या, आकाशकंदील, तोरण, सजावटीचे साहित्य, विद्युत माळा, रांगोळी व इतर साहित्य खरेदी करण्यासाठी घराबाहेर पडत आहे. त्याचीच ही चित्रमय झलक.
(संतोष हांडे : सकाळ छायाचित्रसेवा)
