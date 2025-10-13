कफ सिरपबाबत पिंपरीत जुजबी कारवाई
पिंपरी, ता. १३ : लहान मुलांना देण्यात येणाऱ्या काही कफ सिरपवर केंद्र सरकारने बंदी घातल्यानंतर औषध विक्री केंद्रांवर तपासणी सुरू झाली आहे. पिंपरीत मात्र तपासणीचा वेग अत्यंत संथ आहे.
पुणे विभागात ८१ ठिकाणी तपासणी झाली असताना . पिंपरीत अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून चार दिवसांत केवळ १२ ठिकाणीच तपासणी झाली आहे. कर्मचारी कमी असल्यामुळे तपासणी जास्त प्रमाणावर होऊ शकलेली नाही, असे अधिकारी सांगत आहेत.
बंदी असलेल्या कफ सिरपविषयी जनजागृती करण्यात येत आहे. डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय कोणतेही औषध देऊ नये, असा इशारा सर्व विक्रेत्यांना देण्यात आला आहे. पुढील काही दिवसांत व्याप्ती वाढवून जास्त दुकाने तपासण्याचे नियोजन प्रशासन करीत असल्याचे सांगण्यात आले.
पुणे विभागात ९ ते १२ ऑक्टोबर दरम्यान एकूण ८१ ठिकाणी तपासणी झाली. त्यापैकी ३० विक्रेत्यांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय रुग्णांना औषधांची विक्री केल्याचे निदर्शनास आले. या सर्वांना कारणे दाखवा नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. त्यांचे स्पष्टीकरण आल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल. संबंधितांनी समाधानकारक उत्तर दिले नाही तर त्यांच्या औषध विक्री परवान्यांवर कारवाई होणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
दरम्यान, या तपासणीदरम्यान काही दुकानांमधून बंदी असलेली औषधे विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्याचे प्राथमिक चौकशीत समोर आले आहे, मात्र कर्मचारी अपुरे असल्यामुळे प्रत्येक दुकानात नियमित तपासणी करणे आव्हानात्मक ठरत आहे. औषध निरीक्षक दररोज काही ठिकाणी तपासणी करीत असले तरी, विभागातील प्रचंड व्याप लक्षात घेता कारवाईचा वेग अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याचे अधिकाऱ्यांनी मान्य केले.
कामकाजावर परिणाम
पुणे विभागात एकूण ४० मंजूर पदे असताना सध्या केवळ ९ अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यरत आहेत. विशेष म्हणजे, पिंपरी विभागीय कार्यालयात केवळ दोनच अधिकारी काम पाहत आहेत. परिणामी, मोठ्या लोकसंख्येच्या परिसरात औषध विक्री केंद्रांवरील देखरेख कमी पडत आहे. प्रशासनाकडून आवश्यक मनुष्यबळाची मागणी वारंवार केली जात असली, तरी अद्याप नवीन भरती झालेली नाही.
शासनाच्या आदेशानुसार नऊ ऑक्टोबरपासून तपासणीला सुरवात झाली आहे. १२ ऑक्टोबरपर्यंत ८१ औषधे दुकानांची तपासणी करण्यात आली आहे. पिंपरीत १२ ठिकाणी तपासणी केली आहे. सध्या मनुष्यबळ कमी आहे. तरीही आवश्यक कारवाई करीत आहे.
- गिरीश हुकरे, सहआयुक्त औषधे, पुणे विभाग
