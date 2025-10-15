मणक्याच्या विकारांबाबत कार्यशाळेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
पिंपरी, ता. १५ ः राष्ट्रीय एकात्मिक वैद्यकीय संघटनेच्या (महाराष्ट्र) पिंपरी-चिंचवड शाखेतर्फे आकुर्डीच्या डॉ. डी. वाय. पाटील कॉलेज ऑफ फार्मसीमध्ये आयोजित ‘स्पाइनोकॉन - २०२५’ या एकदिवसीय कार्यशाळेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. पाठीचा मणका व त्यासंबंधीचे विकार हा कार्यशाळेचा प्रमुख विषय होता.
नॅशनल कौन्सिल फॉर इंडियन सिस्टीम ऑफ मेडिसिनचे (दिल्ली) डॉ. नारायण जाधव, महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिनचे रजिस्ट्रार डॉ. दिलीप वांगे आणि निमा केंद्रीय शाखेचे (दिल्ली) अध्यक्ष डॉ. आशुतोष कुलकर्णी यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
डॉ. मंगेश देशपांडे, डॉ. रामदास आव्हाड व डॉ. उदय कुलकर्णी यांनी आयुर्वेदिक उपचारपद्धतींबाबत विवेचन केले. आदित्य बिर्ला हॉस्पिटलचे डॉ. राकेश रंजन आणि डॉ. भूषण मिसाळ यांनी ‘डीप ब्रेन स्टीम्युलेशन’ या आधुनिक उपचारपद्धतीविषयी मार्गदर्शन केले. डॉ. पंकज टोटला यांनी दुर्बिणीच्या साहाय्याने मणक्यावरील शस्त्रक्रियेबाबत माहिती दिली.
या कार्यशाळेस राज्यभरातून पाचशेपेक्षा जास्त डॉक्टरांनी सहभाग नोंदवला. आयोजनात निमाच्या पिंपरी-चिंचवड शाखेचे डॉ. प्रताप सोमवंशी, डॉ. रमेश केदार, डॉ. सुनील भोये यांचे तसेच ज्ञान भागीदार महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. नीरज व्यवहारे, उपप्राचार्या डॉ. शिल्पा चौधरी, सहसंयोजक डॉ. अनिकेत गरुड व डॉ. आशिष कुलकर्णी, समन्वयक डॉ. रामदान शिंदे व डॉ. बापुसो यादव यांचे विशेष योगदान लाभले.
