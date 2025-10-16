चिखली, ता. १६ : महापालिका निवडणुका लवकरच होणार असल्याने विकास कामाचे श्रेय घेण्यासाठी चांगली चढाओढ सुरू झाली आहे. त्याचा प्रत्यय आज चिखलीकरांना आला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकाच कामाची वेगवेगळे उद्घाटने करून श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केला. पैसा करदात्यांचा, काम करते महापालिका; मात्र श्रेय घ्यायचे असते राजकीय लोकांना, अशी कुजबूज ही नागरिकांमधून ऐकायला मिळाली.
मोरे वस्ती येथील अंगणवाडी सोसायटी रस्त्याचे डांबरीकरण बुधवारी महापालिकेच्यावतीने हाती घेण्यात आले. तसे पाहता या रस्त्याचे काम दहा महिन्यांपूर्वी सुरू झाले होते. मात्र, या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात पावसाचे पाणी तुंबून राहत होते. त्यामुळे, पावसाळी गटारे, केबल आणि जलवाहिन्या रस्त्याखालून नेण्याचे कामे हाती घेण्यात आली. नागरिकांच्या सोयीसाठी हे काम मे २०२५ अखेरच पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, अतिशय संथगतीने हे काम सुरू राहिले. त्यामुळे पावसाळा उलटून गेल्यानंतरही रस्त्याचे काम होऊ शकले नाही.
पावसाळी गटारांची कामे, रस्त्यावरच पसरलेला राडारोडा, खड्डे, आणि रस्त्याच्या पातळीपासून वर आलेली गटारांची झाकणे यामुळे नागरिक विशेषतः वाहनचालक अतिशय त्रस्त झाले होते. मात्र, महापालिकेच्यावतीने बुधवारी (ता. १५) या रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे काम अखेर हाती घेण्यात आले. हे काम लवकरात लवकर व्हावे, यासाठी काहींनी पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा केल्याचे सांगितले जाते. मोरे वस्तीतील अंगणवाडी रस्ता डांबरीकरणाचे काम हाती घेणार, असे समजल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप पदाधिकाऱ्यांकडून चौकाचौकांत बॅनरबाजी करण्यात आली. त्यानंतर सकाळी रस्त्याच्या कामाला प्रारंभ झाला. आपल्याच पुढाकाराने रस्त्याचे काम मार्गी लागले असून आपणच कसे नागरिकांचे कैवारी आहोत, हे दाखविण्यासाठी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून दोन ठिकाणी वेगवेगळे उद्घाटने करण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.