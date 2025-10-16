पालिकेकडून थकबाकीदारांच्या २७ मिळकतींवर जप्तीची कारवाई
पिंपरी, ता. १६ ः पिंपरी चिंचवड महापालिका कर संकलन विभागामार्फत मिळकतकर थकबाकीदारांवर जप्तीची कारवाई सुरू आहे. आतापर्यंत २७ मिळकती जप्त केल्या आहेत. थकबाकीदारांना नोटीस दिल्या असून, जप्तीची कारवाई करसंकलन विभागाच्या १८ विभागीय कार्यालयांमार्फत कारवाई सुरू आहे.
महापालिकेकडून वारंवार आवाहन करून, नोटीस देऊनही कर न भरणाऱ्या मिळकतधारकांची मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील आणि सहायक आयुक्त अविनाश शिंदे यांनी सर्व १८ विभागीय कार्यालयांना दिला आहे. ही मोहीम पुढील महिनाभर व्यापक स्वरूपात राबविण्यात येणार आहे. सर्व गटप्रमुखांवर कारवाईची जबाबदारी आहे. निवासी व बिगरनिवासी मिळकतकर थकबाकीदारांवर कारवाई सुरू आहे. एक ऑक्टोबरपासून विभागीय कार्यालयातील पथकांनी थकबाकीदारांच्या मालमत्तांना भेट देऊन जप्ती प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासाठी १८ पथके नियुक्त केली आहेत. आतापर्यंत २७ मिळकती सील करून काहींचे नळजोड खंडित केले आहेत. कारवाईदरम्यान १२५ थकबाकीदारांनी तत्काळ कराचा भरणा केल्याने त्यांनी कारवाई टाळली आहे.
थकबाकीदारांकडून करवसुली कारवाईत कोणतीही शिथिलता ठेवली जाणार नाही. मालमत्ता कर थकबाकीदारावरांवर मालमत्ता जप्ती, नळजोड खंडित करण्यासारखी कठोर कारवाई सुरू केली आहे.
- प्रदीप जांभळे पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका
थकबाकीदारांना वारंवार सूचना देऊनही कर न भरल्यास महापालिकेस जप्ती कारवाई करणे भाग पडणार आहे. विभागीय कार्यालयांना स्पष्ट आदेश दिले असून, थकबाकीदारांनी तत्काळ मालमत्ता कराची थकीत रक्कम भरून सहकार्य करावे.
- अविनाश शिंदे, सहायक आयुक्त, महापालिका
