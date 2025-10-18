पीएमआरडीएकडून ४६ भूखंडांचा ई-लिलाव
पिंपरी, ता. १८ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कार्यकक्षेतील (तत्कालीन पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणा हद्दीतील) एकूण ४६ भूखंडाचा ई-लिलाव करण्यात येईल. ८० वर्षांच्या कालावधीकरिता भाडेपट्ट्याने ई-लिलाव होणार असून नोंदणी व निविदा दस्तऐवज १६ ते ३० ऑक्टोबरपर्यंत संकेतस्थळावरून डाऊनलोड करता येतील, अशी माहिती पीएमआरडीएकडून कळविण्यात आली आहे.
या भूखंडामध्ये शैक्षणिक वापराचे तीन भूखंड, वाणिज्य व सार्वजनिक सुविधेचे ११ भूखंड, वैद्यकीय वापराचा एक भूखंड, सार्वजनिक सुविधांसाठीचे (ग्रंथालय/संगीत शाळा) दोन भूखंड आणि इतर सुविधा भूखंड २९ अशा एकूण ४६ भूखंडांचे वाटप होणार आहे. तांत्रिकदृष्ट्या पात्र बोलीधारकांची घोषणा सहा नोव्हेंबर करण्यात येईल. सात नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता संकेतस्थळावर ई-लिलाव प्रक्रिया सुरु होईल. ई- लिलाव प्रक्रियेसंबधी सूचना सविस्तर अटी व शर्तीची माहितीपुस्तिका https://eauction.gov.in व https://pmrda.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांनी मुदतीपूर्वी ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी केले.
