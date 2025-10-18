साद घालती, पुन्हा नव्याने गावाकडची माती...
पिंपरी, ता. १८ ः नोकरी-धंद्यानिमित्त पिंपरी चिंचवडमध्ये स्थायिक झालेल्या मूळच्या मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील नागरिकांना गावाकडील माती साद घालू लागली आहे. त्यामुळे दिवाळी सुट्यांसाठी वल्लभनगर एसटी आगारात मोठी गर्दी होऊ लागली आहे. मात्र, बससेवा देताना आगार व्यवस्थापनाला कसरत करावी लागत आहे. एसटीची हंगामी भाडेवाढ रद्द झाल्याने सर्वसामान्य प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे.
वल्लभनगरसह पुण्यातील स्वारगेट, शिवाजीनगर (वाकडेवाडी) आणि येथून राज्याच्या कानाकोपऱ्यात एसटी बस जातात. नियमित बस व्यतिरिक्त प्रवाशांची संख्या लक्षात घेता महामंडळाने ५८९ अतिरिक्त बस सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिवाळीनिमित्त विद्यार्थ्यांना गुरुवारपासून (ता. १६) शाळेला सुट्या लागल्या आहेत. प्रवाशांची मागणी लक्षात घेता गुरुवारपासूनच एसटीच्या जादा बस सोडण्यात येत आहे. काही कंपन्यांनाही शनिवारपासून सुटी असल्याने अनेकांनी गावी जाण्यासाठी एसटी स्थानकांवर गर्दी केली. एसटी स्थानक प्रवाशांनी गजबजून गेले. आगारात बस उभी करण्यासाठी जागा कमी असल्याने चालकांना तारेवरची कसरत करावी लागली. तर फलाटावर बस लागली नसल्याने प्रवाशांनाही बस शोधताना मोठी कसरत करावी लागली. आरक्षणासाठी तिकीट खिडकीवर प्रवाशांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या.
वल्लभनगर आगारातून शनिवारी मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश आणि कोकणासाठी एकूण १९६ एसटी बस सोडण्याचे नियोजन करण्यात आले. त्यातील १४१ बस आरक्षित झाल्या. तर रविवारी १२४ आणि सोमवारी १०६ बस सोडण्यात येणार असल्याची माहिती एसटी प्रशासनाने दिली.
‘महिला सन्मान’चाही परिणाम
महिला सन्मान योजना, अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनांमुळे एसटीच्या प्रवासी संख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. एसटी महामंडळाकडून दरवर्षी महसूल वाढीच्या दृष्टीने परिवर्तनशील हंगामी भाडेवाढ सूत्रानुसार १० टक्के भाडेवाढ करण्यात येते. यंदा मात्र, राज्य शासनाच्या आदेशाने ही भाडेवाढ रद्द करण्यात आली आहे.
ताफ्यात जुन्या बस
एसटी स्थानकावर प्रवाशांना स्वच्छतागृहातील दुर्गंधी, बसमधील खराब सीट आणि खिळखिळ्या बस अशा असुविधांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे गावी निघालेल्या प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. एसटी महामंडळाच्या ताफ्यातील बस जुन्या झाल्यामुळे त्या बंद पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे प्रवाशांना रस्त्यामध्ये ताटकळत थांबावे लागत आहे. दुसऱ्या बस अगोदर फुल्ल भरून येत असल्यामुळे त्यामध्ये प्रवाशांना जागा मिळत नाही. शेवटी ती बस दुरूस्त होईपर्यंत किंवा मिळेल त्या बसने प्रवाशांना जावे लागत आहे.
शनिवारी आणि रविवारी प्रवाशांची होणारी गर्दी लक्षात घेता विशेष नियोजन करण्यात आले आहे. प्रवाशांचा एसटीला चांगला प्रतिसाद आहे.
- वैशाली कांबळे, स्थानक प्रमुख, वल्लभनगर आगार, एसटी
वार - सोडण्यात येणाऱ्या बस/ आरक्षण झालेल्या बस
शिवाजीनगर - स्वारगेट - वल्लभनगर
शनिवार - ५६/२९ - ९४/४५ - १९६/१४१
रविवार - ४४/१२ - ७१/१२ - १२४/४८
सोमवार - ३६/१ - ६६/१ - १०६/७
