सोमाटणे चौकात स्वयंचलित सिग्नल असावा
सोमाटणे, ता. १९ : सोमाटणे चौकात वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी स्वयंचलित सिग्नल यंत्रणा बसावावी, अशी मागणी पवनमावळ वारकरी दिंडी समाजाने केली आहे.
पुणे-मुंबई महामार्गावर सोमाटणे चौकात परंदवडी रस्ता, रगाव रस्ता, द्रुतगती बाह्यवळण मार्ग, ठाकरवाडी रस्ता, सोमाटणे सेवा रस्ता आदी पाच रस्ते एकत्र मिळत असल्याने दररोज सकाळ, संध्याकाळ येथे वाढणा-या वाहनांच्या संख्येमुळे मोठी वाहतूक कोंडी होते. या वाहतूक कोंडीत आणखी भर पडते.
त्यातच बेशिस्त वाहनचालक, सेवा रस्त्यावरील अनधिकृत पन्नास दुकाने, अरुंद महामार्ग, रस्ता ओलांडताना दुभाजकात वाहन थांबविण्यासाठी पुरेशी जागा नाही. यामुळे कोंडीत भर पडते. शनिवार, रविवार व सुट्टीच्या दिवशी तर शहरी भागातील नागरिक मावळात फिरण्यासाठी बाहेर पडत असल्याने वाहनांची संख्या वाढल्याने रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या रांगा लागतात. याचा सर्वाधिक त्रास रुग्णवाहिका चालकांना होत आहे. वेळेत रुग्णाला सेवा न मिळाल्याने त्याच्या प्राणावर बेतण्याचा धोका असतो. यापूर्वी अनेकवेळा असे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना तातडीने सेवा मिळण्यासाठी सोमाटणे चौकात स्वयंचलित सिग्नल यंत्रणा बसवावी, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण मुऱ्हे यांनी केली.
