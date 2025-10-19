बाजारपेठांत उत्साहाला उधाण
पिंपरी, ता. १९ ः पिंपरी कॅम्पातील शगुन चौक, साई चौक, फूल बाजार अशा ठिकाणी पूजेचे साहित्य, कपडे, इलेक्ट्रिक वस्तू आदींच्या खरेदीसाठी नागरिकांनी रविवारी (ता. १९) गर्दी केली होती. सुटीचा मुहूर्त साधत नागरिकांनी दिवाळीची खरेदी केली. गजबजलेल्या बाजारपेठांत नागरिकांचा उत्साह ओसंडून वाहत होता.
सणांची मांदियाळी असलेल्या दीपावलीला अर्थात दीपोत्सवाला प्रारंभ झाला आहे. वसुबारस आणि धनत्रयोदशीला पूजन झाले आहे. रविवारपासून (ता. १९) दिवाळीच्या सुट्ट्याही सुरू झाल्या आहेत. सोमवारी (ता. २०) नरक चतुर्दशी आहे. त्यानंतर दीपावली अर्थात लक्ष्मीपूजन, बलिप्रतिपदा (पाडवा) आणि भाऊबीज असे सण साजरे होणार आहेत. त्यानिमित्त पूजा साहित्यासह कपडे, सोने, चांदी, वाहने, मिठाई खरेदीसाठी नागरिकांनी रविवारचा मुहूर्त साधला. नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी-कुबेर पूजन, दीपावली पाडवा आणि भाऊबीज या चार दिवसांचा सोहळा सुरू होत आहे.
नरक चतुर्दशीला उटणे, सुगंधी तेल लावून अभ्यंग स्नान केले जाते. दीपोत्सवातील एक महत्त्वाचा सण म्हणजे लक्ष्मीपूजन. लक्ष्मीपूजनाला घरोघरी पूजा केली जाते. लक्ष्मीपूजनासाठी लागणारी लक्ष्मीची मूर्ती, बोळकी, साळीच्या लाह्या, बत्तासे, रंगीत कलर, रांगोळी, लक्ष्मीपट्टी स्टिकर आदी साहित्य खरेदीसाठी नागरिकांनी रविवारी पिंपरी बाजारपेठेत गर्दी केली होती. तसेच, कपडे, पणत्या, फुले आदी खरेदी करतानाही नागरिक दिसून आले. खरेदीची लगबग सकाळपासूनच होती. पिंपरी बाजारात जाणाऱ्या सर्वच रस्त्यांवर वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या.
केरसुणीची मागणी वाढली
दिवाळीत केरसुणी खरेदी करण्यालाही विशेष महत्त्व आहे. लक्ष्मीपूजनाला लक्ष्मीची पूजा केली जाते. ग्रामीण भागासह शहरी भागातही दिवाळी सणाला केरसुणीचे महत्त्व आहे. केरसुणी घरात आणल्यानंतर हळद-कुंकू लावून पूजा करण्याची परंपरा कायम आहे. केरसुणीला लक्ष्मी मानण्यात येते. लक्ष्मीपूजन दोन दिवसांवर आले असल्याने बाजारात केरसुण्या विक्रीसाठी आल्या आहेत. त्या खरेदीसाठीही गर्दी होत आहे.
चैतन्य आणि उत्साह
दिवाळीच्या निमित्ताने नागरिकांचा उत्साह शिगेला पोहोचलेला दिसला. बाजारपेठांमध्ये उच्चांकी गर्दी आहे. कपडे, मिठाई, फटाके, सजावटीच्या वस्तू आणि भेटवस्तू यांना मोठी मागणी आहे. सराफ पेढ्यांवरही सोन्या-चांदीच्या वस्तू खरेदी करताना नागरिक गर्दी करीत आहेत. कापड दुकानांमध्ये पारंपरिक साड्या, कुर्ते आणि मुलांसाठी नवे फॅशन ट्रेंड लोकप्रिय ठरत आहेत. मिठाईच्या दुकानांमध्ये रांगा लागल्या होत्या. मॉल आणि ब्रँडेड शोरूममध्ये ‘ऑफर्स’मुळे खरेदीचा उत्साह अधिक आहे. उपनगरांतही हीच स्थिती आहे.
किल्ले बनविण्याची लगबग
शहरातील गल्लीबोळात, सोसायट्यांमध्ये विविध किल्ले बनविण्यासाठी मुलांची लगबग दिसून आली. किल्ल्यांच्या प्रतिकृतीही बाजारात विक्रीसाठी आल्या आहेत. छोटे छोटे मावळेही आहेत. माती, विटा, कागद आणि जुन्या वस्तूंचा वापर करून बनविलेल्या किल्ल्यांमधून मुलांची सर्जनशीलता आणि इतिहासाविषयी अभिमान दिसून येत आहे.
