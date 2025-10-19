गुन्हे वृत्त
दारू पाजण्यास नकार दिल्याने मारहाण
पिंपरी : दारू पाजण्यास नकार दिल्याच्या कारणावरून एकाला मोशी मार्केटजवळ मारहाण करण्यात आली.
या प्रकरणी रोशनकुमार चौधरी (रा. मोशी) यांनी एमआयडीसी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी करण गवळी (रा. मोशी) याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. फिर्यादी आणि त्यांचा मित्र पप्पू सिंग हे जेवण करण्यासाठी एका हॉटेलसमोर गेले होते. यावेळी आरोपीने फिर्यादीला दारू पाजण्यास सांगितले असता फिर्यादीने त्यास नकार दिला. यावरून आरोपीने फिर्यादीला शिवीगाळ करीत मारहाण करून त्याला जखमी केले.
तलवार बाळगल्याप्रकरणी एकाला अटक
पिंपरी : बेकायदारित्या तलवार बाळगल्याप्रकरणी एकाला सांगवी पोलिसांनी अटक केली. ही कारवाई पिंपळे निलख येथे करण्यात आली. गणेश कारके (रा. क्रांतीनगर, पिंपळे निलख) असे आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडून तलवार जप्त केली.
जमिनींची परस्पर विक्री; दहा जणांवर गुन्हा
पिंपरी : जमिनीच्या विक्रीस मनाई असताना आरोपींनी संगनमत करून जमिनीची परस्पर विक्री करत फसवणूक केली. याप्रकरणी दहा जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. हा प्रकार मुळशी तालुक्यातील सूस आणि दुय्यम निबंधक कार्यालय हवेली येथे घडला. चंद्रकांत सांगलीकर, आकाश चौहान, नितीन थोपटे, चंद्रकांत बामणे, गोवर्धन बांदल, प्रमोद चांदेरे, रवींद्र चिंचवडे, इंद्रजित वाघमारे, राजेंद्र वाघमारे अशी आरोपींची नावे आहेत. या प्रकरणी पांडुरंग पवार यांनी बावधन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पीएसीएल कंपनीने गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचे काही दिवसांपूर्वी समोर आले. त्या कंपनीतील गुंतवणूकदारांना त्यांची रक्कम परत करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती लोढा समितीची स्थापना करण्यात आली. दरम्यान, सुस येथील तीन ठिकाणची जमीन गुंतवणूकदारांचे पैसे परत देण्यासाठी संरक्षित ठेवली होती. मात्र, आरोपींनी समितीची परवानगी न घेता बनावट दस्तऐवज तयार करून जमिनीची विक्री करून गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली.
