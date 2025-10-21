वनपर्यटन केंद्र सोमाटणेत साकारतेय
सोमाटणे, ता. २१ : सामाजिक संस्था आणि कंपनीच्या मदतीतून सोमाटणे येथे वनपर्यटन केंद्र साकारले जात असून, राज्याचे कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांच्या हस्ते देशी वृक्ष लागवड प्रकल्पाला सुरुवात करण्यात आली.
ठाकरवाडी परिसरातील वनविभागाच्या हद्दीतील टेकडीवर पूर्वी ग्लेसरेडिया आणि इतर विदेशी वनस्पती मोठ्या प्रमाणात होत्या. या वनस्पतींमुळे स्थानिक प्राणी आणि झाडांना फायदा न होता उलट हानी पोहोचत होती. त्यामुळे त्या हटवून देशी वृक्ष लागवड करण्याचा प्रस्ताव वनविभागाने तयार केला होता. केंद्र शासनाने या प्रकल्पास परवानगी दिल्यानंतर गेल्या तीन महिन्यांपासून विदेशी वृक्ष हटवण्याचे काम करण्यात आले. या उपक्रमात पुणे जिल्ह्याचे उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते, मावळचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रकाश शिंदे आणि शिरोतेचे अधिकारी सोमनाथ ताकवले यांनी पुढाकार घेतला. हुंदाई कंपनी आणि सामाजिक संस्थांच्या आर्थिक मदतीने हे काम पूर्ण करण्यात आले. सोमवारी सायंकाळी कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांच्या हस्ते देशी वृक्ष लावून प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले. या वेळी वनविभागाचे अधिकारी, कर्मचारी आणि सोमाटणे येथील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. देशी वृक्ष लागवडीमुळे येत्या काळात पर्यटक, अभ्यासक आणि शालेय विद्यार्थ्यांना निसर्गाचा अभ्यास करण्याची उत्तम संधी मिळणार असून, परिसराचे पर्यावरण अधिक समृद्ध होणार आहे.
