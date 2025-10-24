सकाळ संवाद
दिशादर्शक फलक फ्लेक्सने झाकले
महापालिका हद्दीत सर्व नागरिकांना परिसर-पत्ता शोधताना अडचण येऊ नये, म्हणून महापालिकेने लाखो रुपये खर्च करून दिशादर्शक फलक रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी लावले आहेत. परंतु, या फलक चौकटीला जाहिरात फलक लावण्यात आले आहेत. आजी, माजी, भावी लोकप्रतिनिधीदेखील याला अपवाद नाहीत. या नेत्यांनी या फलकांच्या माध्यमातून निवडणूक प्रचार सुरू केला आहे. दिशादर्शक फलक फ्लेक्सने झाकला गेल्याने गरजू नागरिक, जनतेची गैरसोय होत आहे. संबंधित लोकप्रतिनिधी, महापालिका अधिकारी त्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करत आहेत. अधिकाऱ्यांनी या फलकबाजांवर कायदेशीर कारवाई करावी.
- रवींद्र कदम, गुणवंत कामगार, विकासनगर
PNE25V61848
वाहतूक पोलिसांनी बुजविले खड्डे
फुगेवाडी सिग्नल चौकात मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांना त्रास होत होता. याबाबत नागरिकांकडून वारंवार तक्रारी येत होत्या. महापालिकेने मेट्रो प्रशासनाकडे अनेक वेळा पाठपुरावा करूनही दुरुस्तीच्या कामाला विलंब होत होता. अखेरीस वाहतूक पोलिसांनी स्वतः या भागात खड्डे बुजविण्याचे काम हाती घेतले आहे. यामुळे वाहतूक काही अंशी सुरळीत होत आहे. पालिका प्रशासनाने या स्थितीतून धडा घेत शहरातील अन्य रस्त्यांची डागडुजी करावी.
- मिलिंद हांडे, फुगेवाडी
PNE25V61847
पादचारी मार्ग पुन्हा तोडण्याचे कारण काय?
दापोडी-फुगेवाडी परिसरातील सुव्यवस्थित असलेले पादचारी मार्ग पुन्हा तोडण्यात येत आहेत. गेल्या दोन आठवड्यांपासून फुगेवाडीहून दापोडीकडे जाणाऱ्या मुख्य मार्गावर डावीकडील सर्व पथदिवे बंद आहेत. त्यामुळे पहाटे आणि रात्री वाहनचालकांना धोके उद्भवू शकतात. याबाबत नागरिकांकडून तक्रार मांडली जात आहे. मी स्वत:देखील संबंधित बीआरटी विभाग, विद्युत पुरवठा विभाग, स्थापत्य विभागाकडे हा मुद्दा मांडला आहे. पण, काम होताना दिसत नाही.
- यलाप्पा वालदोर, फुगेवाडी
PNE25V61854
पदपथांवरील अतिक्रमणांचा त्रास
रहाटणी फाटा परिसरात व्यावसायिकांनी पदपथावर अतिक्रमणे केली आहेत. रहाटणी फाटा आणि रहाटणी मार्गावर दररोज अतिक्रमणांचा त्रास सहन करावा लागतो. पदपथांवर दुकानदारांनी आपले साहित्य ठेवलेले असते. दिवाळीचे साहित्यही विक्रीसाठी पदपथावर ठेवण्यात आले. त्यामुळे नागरिकांना चालण्यासाठीही जागा शिल्लक नव्हती. त्यामुळे नागरिकांना पदपथ सोडून रस्त्यांवरून चालावे लागते. अशा वेळी अपघाताची भीती असते. पालिकेचे अतिक्रमण निर्मूलन पथक येते. पण, ते किरकोळ कारवाई करून निघून जाते. त्यानंतरही परिस्थिती जैसे थे असते. या अतिक्रमण करणाऱ्यांवर प्रशासनाने कठोर कारवाई करून पदपथ मोकळे करावेत.
- प्रा. नरेंद्र पवार, शास्त्रीनगर, रहाटणी फाटा
PNE25V61850
