पिंपरी कुष्ठरोग निर्मूलन शोध मोहीम
कुष्ठरोग निर्मूलनासाठी रुग्ण शोध मोहीम
महापालिकेचा उपक्रम; घरोघरी तपासणी सुरू, स्वतंत्र पथक नियुक्त
पिंपरी, ता. १८ ः केंद्र सरकारच्या सूचनांनुसार १७ नोव्हेंबर ते दोन डिसेंबर या कालावधीत पिंपरी चिंचवड महापालिकेतर्फे शहरात कुष्ठरोग शोध मोहीम राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत घराघरांत जाऊन नागरिकांची मोफत तपासणी केली जाणार आहे, असे महापालिका आरोग्य व वैद्यकीय विभागाने कळविले आहे.
कुष्ठरोगाचे लवकर निदान, योग्य उपचार आणि समाजातील भीती व गैरसमज दूर करणे या उद्देशाने कुष्ठरोग शोध मोहीम सुरू आहे. महापालिकेच्या वैद्यकीय पथकांत आशा स्वयंसेविका आणि प्रशिक्षित स्वयंसेवकांचा समावेश आहे. सलग चौदा दिवस व्यापक सर्वेक्षण केले जाणार आहे. प्रत्येक पथक दररोज गृहभेटी देत त्वचेवरील चट्टे, सुन्नपणा, नसांमध्ये सूज आणि संवेदना कमी होणे यांसारख्या संभाव्य लक्षणांची प्रत्यक्ष शारीरिक तपासणी केली जात आहे. कोणतीही संशयास्पद लक्षणे आढळल्यास रुग्णांना तत्काळ महापालिका रुग्णालयांमध्ये पुढील निदान आणि उपचारासाठी पाठविण्यात येत आहे. तसेच वैद्यकीय विभागातर्फे नागरिकांना आवाहन करण्यात आले आहे की, नागरिकांनी या राज्यस्तरीय कुष्ठरोग शोध अभियानाला सहकार्य करून आपल्या आणि आपल्या कुटुंबाच्या आरोग्य संरक्षणासाठी सहकार्य करावे.
कुष्ठरोग हा पूर्णपणे बरा होणारा आजार असून, त्याबाबतचे गैरसमज दूर करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिका या सर्वेक्षण मोहिमेद्वारे प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहोचत असून, शहर कुष्ठरोगमुक्त करण्याच्या उद्देशाने ही मोहीम प्रभावीपणे राबविली जात आहे. तरी नागरिकांनी तपासणीसाठी पथकांना पूर्ण सहकार्य करावे.
- विजयकुमार खोराटे, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका
कुष्ठरोगाचे लवकर निदान झाले तर उपचार अत्यंत परिणामकारक ठरतात. पिंपरी चिंचवड महापालिकेची पथके नागरिकांशी संवाद साधत तपासणी करत आहेत. शक्य तितक्या लवकर रुग्णांना उपचार मिळावेत यासाठी वैद्यकीय विभाग तत्पर आहे. कोणतीही लक्षणे जाणवल्यास नागरिकांनी विलंब न करता नजीकच्या महापालिका रुग्णालयाशी संपर्क साधावा.
- डॉ. लक्ष्मण गोफणे, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी, महापालिका
