मोरवाडीत वाहनांच्या रांगा, बेशिस्तांमुळे भर
पिंपरी, ता. २५ : मोरवाडी-अहिल्यादेवी होळकर चौकातील एका वस्त्र दालनासमोर वाहनांच्या रांगा लागलेल्या असतात. येथे येणारे ग्राहक बेशिस्तपणे वाहने उभी करत असल्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. रस्त्यावर गर्दी झाल्यामुळे वाहतूक कोंडी होत असल्याने चालणेही कठीण झाले आहे. याकडे वाहतूक पोलिसांचे दुर्लक्ष होत आहे.
या चौकात नियोजनाशिवाय सुरू असलेल्या विविध कामांमुळे रस्ते अरुंद झाले आहेत. नागरिकांना रोजच्या प्रवासात मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. या वाहतूक कोंडीला संबंधित वस्त्रदालन व्यवस्थापन कारणीभूत ठरत असल्याचा आरोप वाहनचालक करत आहेत. या दुकानात येणारे ग्राहक आपली दुचाकी व चारचाकी वाहने रस्त्यावरच उभी करतात. यामुळे वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण होतो. वाहतूक पोलिसांनी या वस्त्र दालनाच्या व्यवस्थापकांना तीन ते चार वेळा नोटीस बजावली आहे. तरीही त्यांनी योग्य उपाययोजना केल्या नाहीत, अशी माहिती समोर आली आहे.
मोरवाडी चौकातील रस्ते आधीच अरुंद झाले आहेत. इतर रस्त्यांवरील पदपथांचे रुंदीकरण आधीच झाले आहे. ज्यामुळे वाहनांना पुढे जाण्यासाठी जागा मिळत नाही. वाहने रस्त्यावर थांबल्यामुळे चालता येत नाही.
- मंगेश चिंचकर, मोरवाडी
स्मार्ट सिटीचे काम सुरू करण्यापूर्वी वाहतूक विभागाशी समन्वय साधला गेला नाही का? या नियोजनाअभावी नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. या दुकानावर कायदेशीर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. त्याशिवाय सुधारणा होणार नाही.
- अरविंद देशपांडे, म्हाडा कॉलनी
मोरवाडी कोर्टाच्या बाजूनेही पदपथ रुंदीकरणाचे काम सुरू झाल्याने वाहतुकीचा बोजवारा उडाला आहे. या कामामुळे चौकातील अर्धा रस्ता बंद झाला आहे, नागरिक प्रशासनाकडून तत्काळ ठोस उपाययोजना कराव्यात. कोंडीत भर टाकणाऱ्या दुकानावर वाहतूक पोलिसांनी कारवाई करावी.
- बंडू चौधरी, मोरवाडी
मोरवाडी परिसरात वाहने दररोज उचलण्यात येत आहेत. तरी सायंकाळी गर्दी करणाऱ्या बेशिस्त वाहनांवर कारवाई करण्यात येईल.
- वर्षाराणी पाटील, वाहतूक
PNE25V70850
