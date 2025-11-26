‘स्कूल पोर्टल’ अपूर्ण; २१० शाळा रडारवर
आशा साळवी ः सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. २६ ः शाळा व्यवस्थापनाने वर्ग, तुकडी, विद्यार्थी संख्या, अनुदान प्रकार अशी माहिती आणि त्या संबंधीची कागदपत्रे ‘स्कूल पोर्टल’वर अपलोड करणे सक्तीचे आहे. त्याबाबत त्यांना शिक्षण विभागाकडून वारंवार सूचना केल्या जात आहेत. तरीही पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरांसह जिल्ह्यातील २१० शाळांनी त्याकडे काणाडोळा केला आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे.
मान्यताप्राप्त खासगी शाळांनी वर्ग, तुकडी मान्यता व त्याचा अनुदान प्रकार आदी माहिती शासनाच्या स्कूल पोर्टलवर अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यासाठी ‘स्कूल पोर्टल’वर शाळांनी वर्ग, तुकडी आणि अनुदान प्रकार अशा माहितीची कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी वारंवार सूचना करण्यात येत आहेत. कारण, यामुळे अनुदान, विद्यार्थ्यांना सर्व शासकीय सुविधांचा लाभ, शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे विविध भत्ते देणे, नवीन वर्ग जोडणे किंवा तुकडीची मान्यता घेणे, शासनाच्या नियमांनुसार आवश्यक असलेले शैक्षणिक साहित्य व सुविधा मिळणे सोईचे होते. शिवाय, विद्यार्थी माहितीमध्ये त्यांची नोंदणी, निकाल आणि इतर माहिती अद्ययावत करावी लागते. ही माहिती मिळाली तरच, शिक्षक संच मान्यता मिळते. मात्र, अशी माहिती काही शाळा भरण्यास दिरंगाई करीत असल्याचे आढळले आहे.
कारवाई का करण्यात येऊ नये?
सेल्फ फायनान्स (स्वयंअर्थसहायित) शाळांच्या बाबतीत यु डायस नंबर गोठविण्याचे व आरटीई २५ टक्के प्रवेश अंतर्गत मिळणारा अनुदानही थांबविण्याबाबत शिफारस तत्काळ करण्यात येईल; अनुदानित शाळेसाठी वेतन पथकाला सूचित करून वेतन थांबवण्याची कारवाई केली जाईल, याची नोंद घ्यावी, असा इशारा पुणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक विभागाने दिला आहे.
अन्यथा वेतनपत्रक स्वीकारणार नाही
ज्या शाळांनी अद्याप स्कूल पोर्टलवर वर्ग तुकडी अनुदान प्रकार माहिती भरली नाही किंवा फायनलाईज केले नाही. यातील किमान १ ते १३ अनुक्रमांकाची माहिती शाळांनी भरणे अत्यावश्यक आहे. माहिती न भरल्यास डिसेंबर २०२५, जानेवारी २०२६ या महिन्यांचे वेतनपत्रक स्वीकारण्यात येणार नाही याची नोंद घ्यावी, असा इशारा शिक्षण अधिकारी डॉ. भाऊसाहेब कारेकर यांनी दिला आहे.
माहिती न देणाऱ्या शाळा
पुणे ः ७५
पिंपरी चिंचवड ः ४७
पुणे जिल्हा ः ८८
एकूण ः २१०
विभागनिहाय शाळा
विभाग / शाळा
पुणे / ९
औंध / २२
बिबवेवाडी / २४
येरवडा / ४
हडपसर / १६
पिंपरी / १५
आकुर्डी / ३२
आंबेगाव / २
बारामती / ३
भोर / ३
दौंड / ९
हवेली / ११
इंदापूर / ७
जुन्नर / ५
खेड / ५
मावळ / १९
मुळशी / ६
पुरंदर / ६
शिरूर / १०
वेल्हे / २
