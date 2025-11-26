मळवंडी ढोरे शाळेचे केंद्रस्तरीय क्रीडा स्पर्धेत यश
ऊर्से, ता. २५ : मळवंडी ढोरे जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांनी वैयक्तिक व सांघिक क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धेमध्ये यश संपादन केले‌ आहे. यशवंतराव चव्हाण कला क्रीडा महोत्सवांतर्गत बौर केंद्रस्तरीय स्पर्धा शिवणे येथील शाळेमध्ये नुकत्याच पार पडल्या. दोन दिवस चाललेल्या या स्पर्धेचे बक्षीस वितरण ओझर्डेचे सरपंच बाळासाहेब पारखी, सोमाटणेचे सरपंच नितीन मुऱ्हे, उपसरपंच कविता शेटे, उद्योजक अजिंक्य टिळे, व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष महेश म्हस्के, उद्योजक लहू म्हस्के, उद्योजक दिनेश केंडे, केंद्रप्रमुख शांताराम भागीत यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. या सर्व विद्यार्थ्यांना मुख्याध्यापक राजू भेगडे, सोमालिंग रेवणशेट्टे, धीरजकुमार जानराव, सरोजा अंबुलगे, पूजा राऊत या शिक्षकांनी मार्गदर्शन केले. विजेत्या स्पर्धकांचे सरपंच गोरख ढोरे, उपसरपंच रेणुका जाधव, अध्यक्ष पोपट ढोरे व उपाध्यक्ष सोनाली जाधव, संभाजी ढोरे यांनी अभिनंदन केले.
स्पर्धेत उंच उडी : स्वरांजली ढोरे, १०० मीटर धावणे :कार्तिक ढोरे, उंच उडी, लांब उडी : युवराज वाघमारे, लांब उडी : सोहम मोरे, बेडूक उडी : शिवांश ढोरे, श्रेया ढोरे, लोकनृत्य छोटा गट : वेदिका जाधव, बडबडगीत : स्वरांजली ढोरे, वक्तृत्व स्पर्धा (लहान) : दुर्वा ढोरे, वैयक्तिक गायन (लहान) : नेत्रा ढोरे, वक्तृत्व स्पर्धा(मोठा) : श्रावणी ढोरे आदींनी यश मिळविले.

