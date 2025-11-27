मतदार याद्यांवर हरकती-सूचनांचा पाऊस
पिंपरी, ता. २७ : पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी प्रशासनाने प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या. मात्र, त्यांत नावांची चुकीची नोंद, दुसऱ्या प्रभागात नोंद, दुबार नावे, वगळलेली नावे, अशा चुका आढळल्या आहेत. त्यामुळे हरकती आणि सूचनांचा पाऊसच जणू निवडणूक विभागाकडे आला आहे. या चुका त्वरीत दुरुस्त करण्याची मागणी माजी नगरसेवकांसह निवडणुकीसाठी इच्छुकांनी केली आहे.
महापालिका निवडणूक ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी घेण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. त्यानुसार चार सदस्यीय प्रभाग रचना करून निवडणूक घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याप्रमाणे पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील १२८ जागांसाठी ३२ प्रभागांची रचना निवडणूक विभागाने केली आहे. त्यासाठी आरक्षण सोडतही काढली आहे. प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्यावर हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. त्यांचा पाऊसच जणू निवडणूक विभागाकडे सुरू आहे. कारण, अनेक गंभीर चुका मतदारयाद्यांमध्ये आहेत. त्याबाबत माजी नगरसेवकांसह इच्छुकांकडून हरकती व सूचना नोंदवल्या जात आहेत.
स्थानांतरितमुळे प्रभावशील भाग
- प्रभाग २५ मधील वाकड गावठाण, दत्तमंदिर रस्ता, सुदर्शन कॉलनी १ ते ६, सद्गुरू कॉलनी १ ते २ आणि काळाखडक परिसरातील मूळ रहिवाशांची नावे प्रभाग २६ मध्ये स्थानांतरित केली आहेत.
- तळवडे प्रभाग १२ मधील १ हजार २६१ नावे चिखली पाटीलनगर मोरेवस्ती प्रभाग एकमध्ये दर्शविले आहेत.
असेही आक्षेप
- विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ३१ ऑगस्ट ते एक ऑक्टोबर २०२४ या फक्त महिनाभरात चिंचवड विधानसभा मतदारसंघात वाढलेली २४ हजार ५५ मतदार संख्या संशयास्पद
- चिंचवड मतदारसंघात वाढलेल्या एकूण मतदारांपैकी चार हजार ७३४ मतदारांचा समावेश प्रभाग २५ मध्ये
- मतदार ओळखपत्राचा ‘इपिक’ क्रमांक समान असलेले ६,३९० मतदार
- लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभा निवडणुकीसाठी चिंचवड मतदारसंघातील ९ हजार ३०२ मतदार वगळले
- प्रभाग क्रमांक २५ मध्ये आढळले दोन हजार ७६ दुबार मतदार
- विधानसभा निवडणुकीवेळी वगळलेले १०६ मतदार प्रभाग २५ मध्ये पुन्हा समाविष्ट
चिंचवड विधानसभा मतदारसंघात
इतर मतदारसंघांतील समाविष्ट मतदारसंख्या
शिरूर / १०,२३०
वडगाव शेरी / ११,०६४
खडकवासला / १३,३३०
पर्वती / ८,२३८
हडपसर / १२,७९८
एकूण / ५४,६६०
- चिंचवड विधानसभा मतदारसंघात विधानसभा निवडणुकीवेळी केवळ एक महिन्यात २४ हजार ५५ मतदारांची वाढ झाली होती. अनेक मतदारांचे ‘इपिक’ क्रमांक समान आहेत. काही नावे मतदारयादीतून वगळली आहेत. जवळपास ५४ हजार ६६० मतदारांची नावे अन्य विधानसभा मतदारसंघात दर्शविली आहेत. याची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन व ऑनलाइन पडताळणी करावी. दुबार नावे व गैरप्रकार तत्काळ हटविण्याची मागणी माजी नगरसेवक राहुल कलाटे यांनी प्राधिकृत अधिकारी व महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
- महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप मतदार यादीत तळवडे गावठाणातील एक हजार २६१ मतदारांची नावे चिखली प्रभागात वळविल्याचा आक्षेप माजी नगरेसवक शांताराम भालेकर, माजी नगरसेवक पंकज भालेकर यांनी घेतला आहे. यामध्ये भालेकर यांच्याही नावाचा समावेश आहे.
- प्रभाग क्रमांक १० मधील बीएलओ (बूथ लेव्हल ऑफिसर-केंद्रप्रमुख) यांना मुस्लिम नावे यादीतून वगळण्याचे अथवा मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या भागात स्थलांतर करण्याच्या सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी दिल्याचा आरोप गौरव कदम यांनी घेतला आहे. याबाबत त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडेही तक्रार केली आहे. तर, अशा प्रकारे नावे न वगळण्याची विनंती त्यांनी बीएलओंना केली आहे.
प्रारुप मतदार याद्यांवर हरकती व सूचना नोंदण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने तीन डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. महापालिका स्तरावर मध्यवर्ती कक्षासह आठ क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर कक्ष सुरू केले आहेत. आलेल्या हरकती व सूचना तपासून कार्यवाहीसाठी उपायुक्त दर्जाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.
- सचिन पवार, उपायुक्त, निवडणूक विभाग, महापालिका
