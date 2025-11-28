‘व्हेरॉक कप’ क्रिकेट स्पर्धा थेरगावात सुरू
पिंपरी, ता. २८ : पीसीएमसीज् व्हेरॉक वेंगसरकर क्रिकेट अकॅडमी आयोजित तेरा वर्षांखालील ‘व्हेरॉक कप’ क्रिकेट स्पर्धेला थेरगाव येथील मैदानावर उत्साहात आरंभ झाला.
स्पर्धेचे उद्घाटन सॉफ्टग्रीप इंडस्ट्रिजचे मॅनेजिंग डायरेक्टर बालाजी मुत्तेपवार आणि एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर शिवानी मुत्तेपवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. अकॅडमीचे प्रशिक्षक चंदन गंगावणे, शादाब शेख, भूषण सूर्यवंशी, राहुल वेंगसरकर, चिंतामणी वैद्य आणि डॉ. विजय पाटील उपस्थित होते. स्पर्धेत दररोज दमदार सामने पाहायला मिळत असून, अनेक तरुण खेळाडूंच्या चमकदार कामगिरीने वातावरण उत्साहाने भरून गेले आहे.
पहिला दिवस : दोन साखळी सामने
१) व्हेरॉक वेंगसरकर क्रिकेट अकॅडमी ‘अ’ : विजयी विरुद्ध क्रिकनाइन अकॅडमी सामनावीर : सुधाकर राठोड
२) व्हेरॉक वेंगसरकर क्रिकेट अकॅडमी ‘ब’ - विजयी विरुद्ध स्पाइन स्टार क्रिकेट अकॅडमी सामनावीर-कृष्णराज पाटील
दुसरा दिवस : दोन साखळी सामने
१) ट्रीनिटी क्रिकेट अकॅडमी : विजयी विरुद्ध ॲथलिट्स क्रिकेट अकॅडमी सामनावीर - दर्श मंगल (ट्रीनिटी क्रिकेट अकॅडमी)
२) जगदाळे स्पोर्ट्स फाउंडेशन : विजयी विरुद्ध ऑल स्टार क्रिकेट अकॅडमी : सामनावीर : आरव पाटील (जगदाळे स्पोर्ट्स फाउंडेशन)
तिसरा दिवस : दोन साखळी सामने
१) सचिन झिमल क्रिकेट अकॅडमी : विजयी विरुद्ध डी. व्ही. चॅलेंजर्स सामनावीर : श्रवण शेटे (सचिन झिमल क्रिकेट अकॅडमी)
२) शिरूर स्पोर्ट्स अकॅडमी- विजयी, ढोलेपाटील क्रिकेट अकॅडमी : पराभूत सामनावीर : रुद्र जावळे (शिरूर स्पोर्ट्स अकॅडमी)-------