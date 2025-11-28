अवजड वाहतूक कार्यवाही कोट
शहरातील सर्व आरएमसी प्लॅंटवर काम करणाऱ्या वाहनचालकांचे प्रशिक्षण आम्ही ‘आरटीओ’तर्फे घेणार आहोत. याबाबतची सूचनाही जारी केलेली आहे. विभागातील तीन वायुवेग पथके हे प्रशिक्षण पुढच्या आठवड्यापासून सुरू करतील.
- राहुल जाधव, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी
आरएमसी प्लॅंटसाठी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमुळे सध्या अपघात घडत आहेत. त्यामुळे पीएमआरडीए हद्दीत येणाऱ्या बेकायदा आरएमसी प्लॅंटचे सर्वेक्षण करून त्यांना नोटीस पाठवल्या जात आहेत. मेट्रो प्रशासनानेदेखील हिंजवडी परिसरात खड्डे बुजविण्याचे काम हाती घेतले आहे.
- दीपक सिंगला, अतिरिक्त महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए
