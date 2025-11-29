वाचक लिहितात
जुना निगडी बसथांबा पुन्हा सुरू करावा
मनपा भवन ते निगडी या पीएमपीएमएलच्या बस मार्गावर काही वर्षांपूर्वी जुना निगडी बसथांबा होता. टिळक चौकाच्या पुढे स्टेट बँकेसमोर बस थांबायची. पण बीआरटी मार्ग सुरू झाल्यानंतर हा बसथांबा बंद झाला. आता टिळक चौकातील प्राधिकरण कॉर्नर या थांब्यानंतर थेट भक्ती शक्ती या शेवटच्या थांब्यावर बस थांबते. प्राधिकरण कॉर्नरला उतरल्यानंतर वाहनांची गर्दी असलेला रस्ता ओलांडणे धोकादायक आहे. जुना निगडीचा बसथांबा सुरू केल्यास रस्ता ओलांडणे अधिक सोईस्कर होणार आहे. तेथे रस्ता ओलांडण्यासाठी भुयारी मार्ग तयार केला आहे. निगडी गावठाण, यमुनानगर प्राधिकरणातील प्रवाशांसाठीही हा बसथांबा अधिक सोईस्कर आणि सुरक्षित आहे. तेव्हा पुण्याकडून भक्ती-शक्ती चौकाकडे जाणाऱ्या बससाठी जुना निगडी बसथांबा प्रवाशांच्या सोईसाठी सुरु करावा.
- शिवराम वैद्य, निगडी
