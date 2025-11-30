‘स्वच्छ, सुंदर एसटी स्थानक ’अभियानाला सुरुवात
पिंपरी, ता. ३० ः राज्य परिवहन महामंडळाच्या ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ, सुंदर एसटी स्थानक अभियाना’ला सुरुवात झाली आहे. यानुसार पुणे विभागातील विविध एसटी आगारांची विभागीय समितीकडून तपासणी सुरू असून, काही आगारांची पाहणी पूर्ण झाल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.
एसटीच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त २०२३ मध्ये या अभियानाची सुरुवात करण्यात आली होती. महामंडळाच्या सर्व स्थानकांचे भौगोलिक स्थान, प्रवासी चढउतार, बसस्थानक, बस फेऱ्यांची संख्या समान नाही, अर्थात सर्वांना समान संधी मिळण्यासाठी काही निकषांच्या आधारे बसस्थानकांचे अ, ब आणि क असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. अभियानासाठी महामंडळाने मध्यवर्ती स्तर आणि विभागीय स्तरावरील दोन समित्या स्थापन केल्या आहेत. विभागीय समिती बसस्थानक परिसर, स्वच्छता, सुविधा, शौचालय, बस स्वच्छता, तसेच प्रवासी अभियानाची अंमलबजावणी या विविध निकषांवर आधारित १०० पैकी गुणांकन करते. हे अभियान स्पर्धात्मक स्वरूपात राबवले जात असून, उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या बसस्थानकांना लाखों रुपयांचे रोख बक्षीस देऊन गौरवले जाते. एका वर्षातील चार फेऱ्यांतील गुणांच्या सरासरीवर अंतिम विजेत्यांची निवड होते. यंदाही हे अभियान सुरू असून, पुणे विभागातील वल्लभनगर आगारासह अनेक आगारांची तपासणी पूर्ण करण्यात आली आहे.
गुणांची विभागणी
बसस्थानक परिसर व शौचालय - ५०
बस स्वच्छता - २५
प्रवासी अभियान - २५
दर्जा - गुण
चांगला - ७० ते १००
मध्यम - ५० ते ७०
वाईट - ० ते ५०
