शिक्षक संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात
सोमाटणे, ता. ३० : आपल्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी शिक्षक संघटनांच्या वतीने पाच डिसेंबरला राज्यव्यापी मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. यात मावळातील सर्व शिक्षक संघटना सहभागी होणार.
शासनाने अनुदानित, अंशत: अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, डी.एड. कॉलेज शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यावर निर्बंध लावले आहेत. त्या विरोधात राज्यातील सर्वच शिक्षक संघटना एकवटल्या आहेत. अशी माहिती मोर्चा समन्वयक राजेश गायकवाड यांनी दिली. दरम्यान, आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी मावळातील संघटनांच्या प्रमुखांची विशेष बैठक नुकतीच आयोजित करण्यात आली. यात मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष माळशिकारे, राजेश गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली तळेगाव येथे घेण्यात आली. बैठकीस पुणे जिल्हा माध्यमिक शिक्षक संघाचे तालुकाध्यक्ष बालम शेख, शिक्षिका संघाच्या तालुका अध्यक्षा वर्षा बारबोले, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक लोकशाही आघाडीचे तालुका अध्यक्ष राधाकृष्ण येणारे, प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे तालुका अध्यक्ष सुरेश पाटील, मुख्याध्यापक विकास तारे, रमेश आरगडे, नामदेव गाभणे, संतोष खामकर, किशन पाटील आदींसह तालुक्यातील सर्व संघटनाचे प्रमुख उपस्थित होते. पाच डिसेंबरला मावळातील सर्व शाळा बंद ठेऊन आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय यावेळी सर्वानुमते करण्यात आला.
