‘सूरमयी शाम’ मैफलीत सांस्कृतिक बांधीलकीचे दर्शन
पिंपरी, ता. २ : पिंपळे सौदागर येथे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेते धर्मेंद्र यांना ‘पल पल दिल के पास तुम रहते हो’ या भावपूर्ण गीतातून श्रद्धांजली अर्पण करत ज्येष्ठ नागरिकांनी ‘सूरमयी शाम’ या संगीत मैफलीत सांस्कृतिक बांधीलकीचे दर्शन घडविले.
ऑल सिनियर सिटीझन असोसिएशनच्या कराओके ग्रुपतर्फे कुंजीर क्रीडांगण परिसरात शनिवारी सायंकाळी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. उपस्थितांनी दिलेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे मैफल अधिक रंगतदार झाली. कार्यक्रमात समाजातील वास्तव दर्शविणारे ‘सुख के सब साथी दुख में ना कोई’ हे गीत, तरल प्रेमाचे दर्शन घडवणारे ‘दीवाना हुआ बादल’, विरहभाव व्यक्त करणारे ‘लंबी जुदाई’, निसर्ग-प्रेमाची सुंदर सांगड घालणारे ‘आज मौसम बड़ा सुहाना है’, तसेच निस्सीम प्रेमभावना व्यक्त करणारी गजल ‘होठों से छू लो तुम’ अशा विविध गाण्यांची सादरीकरणे ज्येष्ठ कलाकारांनी आपापल्या शैलीत सादर केली.
ऑल सिनियर सिटिझन असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. सुभाष पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मैफलीत अशोक येळमकर, सुरेखा पाटील, अनिल कुलकर्णी, अरविंद माने, बाळकृष्ण चौधरी, रेखा येळमकर, सुरेश तांबोळी, करुणा नवले, प्रिया देवे, नंदा पवार, सुरेखा कुलकर्णी, उषा भागवत, राजेंद्र मांजरेकर, मंगला पाटील, शोभा गिरी यांनी गीतगायनात सहभाग नोंदविला. प्रास्ताविक शकुंतला शिंदे यांनी केले, तर सखाराम ढाकणे यांनी आभार मानले. कार्यक्रम यशस्वितेसाठी निर्मला कासार, शोभा राजगुरे, भामिनी महाले, विमल मोंढेकर, सुभाष पाटील, जयपाल सिदनाळे, अशोक कलाल, सुभाष विधाते, विवेकानंद लिगाडे, रमेश चांडगे, अनिलकुमार शाह यांनी परिश्रम घेतले.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.