‘जुना निगडी’ बसथांबा पुन्हा सुरू करा’
मनपा भवन ते निगडी या पीएमपीएमएलच्या मार्गावर काही वर्षांपूर्वी ‘जुना निगडी’ हा बसथांबा होता. निगडीतील टिळक चौकानंतर स्टेट बँकेसमोर बस थांबत असत. मात्र, बीआरटी मार्ग सुरू झाल्यानंतर हा थांबा रद्द करण्यात आला. सध्या टिळक चौकातील ‘प्राधिकरण कॉर्नर’ या थांब्यानंतर थेट ‘भक्ती शक्ती’ या अंतिम थांब्यावरच बस थांबते. प्राधिकरण कॉर्नर येथे उतरलेल्या प्रवाशांना टिळक चौकातील वाहनांच्या प्रचंड गर्दीतून रस्ता ओलांडणे अत्यंत जिकिरीचे ठरते. ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि विद्यार्थ्यांना तर हा त्रास अधिकच जाणवतो. जुना निगडी बसथांबा पुन्हा सुरू झाल्यास रस्ता ओलांडणे सुरक्षित आणि सोईस्कर होईल. येथे रस्ता ओलांडण्यासाठी भुयारी मार्गही उपलब्ध आहे. निगडी गावठाण आणि यमुनानगर प्राधिकरणातील प्रवाशांसाठीही हा थांबा अधिक सोईस्कर व सुरक्षित आहे. त्यामुळे पुण्याकडून भक्ती-शक्ती चौकाकडे जाणाऱ्या सर्व बससाठी ‘जुना निगडी’ बसथांबा पुन्हा सुरू करण्याची प्रवाशांची मागणी आहे. पीएमपीएमएल प्रशासनाने या सूचनेचा गांभीर्याने विचार करून प्रवाशांना दिलासा द्यावा.
- शिवराम वैद्य, निगडी
