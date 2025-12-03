‘गुगल फॉर्म’ सक्तीने मुख्याध्यापक-शिक्षक नाराज
पिंपरी, ता. ३ : माहिती जलद जमा होऊन त्याचे संकलनही सहज होत असल्याने शिक्षण विभागाने शाळांकडून ‘गुगल फॉर्म’द्वारे विविध माहिती मागवण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी, मुख्याध्यापक व शिक्षक त्रस्त झाले आहेत.
शहरातील विविध माध्यम आणि बोर्डाच्या एकूण ६५४ शाळांमध्ये पहिली ते बारावीपर्यंत सुमारे तीन लाख ५३ हजार ६७८ विद्यार्थी शिक्षण घेतात. शिक्षण विभागाने सर्व शाळांची मूलभूत माहिती, संपर्क तपशील आणि प्रशासकीय बाबी अद्ययावत ठेवण्यासाठी ‘गुगल फॉर्म’ तयार केले आहेत. मुख्याध्यापकांनी आपल्या शाळांचा संपूर्ण तपशील या फॉर्मद्वारे जमा करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
स्वयंअर्थसाह्य तत्त्वावरील अनेक शाळांना अद्याप ‘यूडीआयएसई’ क्रमांक मिळालेला नाही. अशा शाळांनी ‘गुगल फॉर्म’ भरून आवश्यक माहिती शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाला पाठवायची आहे. यासह विनाअनुदानित शाळांची माहिती, तसेच दोन मे २०१२ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांच्या मान्यतेसंबंधी तपशीलही वेगवेगळ्या गुगल लिंक्सद्वारे भरावयाचे आहेत. या सर्व बाबींवर वेगवेगळ्या लिंकस गुगल फॉर्म्ससाठी असल्याचे शिक्षण विभागाने सांगितले. या सर्व बाबी भरण्यास मुख्याध्यापकांनी दिरंगाई केल्यास कारवाईचा इशाराही शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून देण्यात आला आहे.
ज्यांनी माहिती भरली नाही, अशा शाळांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे. या सक्तीला शिक्षक वैतागले असून, त्यांच्याकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
सर्वच शाळांना विविध योजनांची माहिती देण्याबाबत आदेश दिले आहेत. शाळांनी माहिती भरल्याशिवाय योजनांची अंमलबजावणी किती झाली आहे, याची माहिती लक्षात येणार नाही.
- संगीता बांगर, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग
