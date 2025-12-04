दिव्यांग बांधवांनी घेतली मतदानाची शपथ पिंपरी दिव्यांग शपथ Headline *
पिंपरी, ता. ४ ः दिव्यांग मतदारांना मतदान केंद्रांवर जाण्यासाठी रॅम्प, व्हीलचेअर यांसह आवश्यक सर्वसुविधा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. तसेच, प्राथमिक आरोग्य उपचार सुविधांसह २४ बाय सात आरोग्य कक्ष उपलब्ध असेल, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त तथा स्वीप व्यवस्थापन प्रमुख तृप्ती सांडभोर यांनी दिली.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेतर्फे जागतिक दिव्यांग दिनानिमित्त दिव्यांग भवन फाउंडेशनच्या माध्यमातून विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. अनेक बांधवांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेत मतदानाची शपथ घेतली, शपथेचे वाचन जनता संपर्क अधिकारी प्रफुल्ल पुराणिक यांनी केले. यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. राजेंद्र वाबळे, दिव्यांग भवन फाउंडेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक ओमप्रकाश देशमुख, उपआयुक्त ममता शिंदे, सहाय्यक आयुक्त निवेदिता घार्गे, दिव्यांग भवन फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी परेश गांधी यांच्यासह सामाजिक कार्यकर्ते मानव कांबळे, दत्तात्रेय भोसले, राजेंद्र वाघचौरे, सोनाली नवांगुळ, डॉ. विना तारकुंडे, डाॅ. वीणा त्रिपाठी, संगीता जोशी, ब्रॅन्ड ॲम्बेसिडर अक्षय सरोदे आदी उपस्थित होते. ‘‘आम्ही, भारताचे नागरिक, लोकशाहीवर निष्ठा ठेवून,याद्वारे प्रतिज्ञा करतो की, आम्ही आपल्या देशाच्या लोकशाही परंपरांचे जतन करू आणि मुक्त, निःपक्षपाती आणि शांततापूर्ण वातावरणातील निवडणुकांचे पावित्र्य राखू व प्रत्येक निवडणुकीत निर्भयपणे तसेच धर्म, वंश, जात, समाज, भाषा यांच्या विचारांच्या प्रभावाखाली न येता, किंवा कोणत्याही प्रलोभनास बळी न पडता मतदान करू,’’ अशी शपथ सर्वांनी घेतली.
मतदानासाठी दिव्यांग बांधवांना सुविधा
- मतदान केंद्रावर आवश्यक सर्व सुविधा
- सक्षम ॲपच्या अनुषंगाने अधिकारी नियुक्त
- मतदान केंद्रावर रॅम्प, व्हीलचेअर, स्वच्छतागृह
- दिव्यांग मतदारांसाठी ने-आण करण्यासाठी सहाय्यक
- कर्मचाऱ्यांसाठी औषधे
