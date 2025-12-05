चिंचवड दोन गटांत हाणामारी; परस्परविरोधी गुन्हे दाखल
पिंपरी, ता. ५ : चिंचवडमधील एसकेएफ कंपनीजवळील मराठा दरबार हॉटेल समोरील रस्त्यावर दोन गटांमध्ये हाणामारी झाली. यात दोन जणांवर काचेने वार करून त्यांना जिवे मारण्याचा प्रयत्न झाला. याप्रकरणी चिंचवड पोलिस ठाण्यात परस्परविरोधी गुन्हे दाखल झाले आहेत. एका हॉटेल व्यावसायिकाने दर महिन्याला हप्ता देण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्याच्यावर प्राणघातक हल्ला झाल्याचे समोर येत आहे.
याप्रकरणी आदित्य दिनकर चिंचवडे (रा. लिंकरोड, चिंचवड) यांनी फिर्याद दिली. त्यावरून पोलिसांनी शाम शंकर कोळी (रा. सोमाटणे फाटा. ता. मावळ) याला अटक केली आहे. याशिवाय बसवराज शंकर हेळवे ऊर्फ बश्या (रा. चिंचवडेनगर, चिंचवड), शुभम दत्तात्रय शिंदे (रा. शिवनगरी, चिंचवड) व इतर दोघांवर गुन्हा दाखल केला. फिर्यादी हे हॉटेल व्यावसायिक आहे. आरोपींनी त्यांना दरमहा पंचवीस हजार रुपयांचा हप्ता मागितला. हप्ता दिला नाही तर त्यांना जिवे मारण्याची धमकी दिली. आरोपींनी फिर्यादीच्या डोक्यावर वार केले. यात ते गंभीर जखमी झाले.
दरम्यान, शुभम दत्तात्रय शिंदे (रा. बळवंतनगर, चिंचवड) याने दिलेल्या फिर्यादीनुसार पोलिसांनी आदित्य दिनकर चिंचवडे, कार्तिक घोडके, शिवम हगवणे, सुनील रामचंद्र चिंचवडे (सर्व रा. चिंचवड) व इतर तिघांवर गुन्हा दाखल केला. फिर्यादी हेळवे आणि कोळी या मित्रांसह एसकेएफ कंपनीसमोरील रस्त्यावरून जात होते. त्यावेळी अनोळखी व्यक्ती त्यांच्या वाहनासमोर आली. त्यांच्यात शाब्दिक वाद झाला. अनोळखी व्यक्तीने फिर्यादीला शिवीगाळ व मारहाण केली. आरोपी आदित्यने हेळवेला काच फेकून मारण्याचा प्रयत्न केला असता. हेळवे बाजूला सरकला, पण काच डोळ्याला लागून त्याला गंभीर दुखापत झाली. सुनीलने फिर्यादीच्या डोक्यात काच मारून त्याला जिवे मारण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी आरोपी कार्तिक व शिवम यांनीही फिर्यादीला लाथांनी मारहाण केली. फिर्यादी व हेळवे उपचारासाठी पिंपरीतील वायसीएम रुग्णालयात जात असताना आरोपींनी त्यांच्या वाहनाचा पाठलाग करून शिवीगाळ केली. त्यांच्या वाहनाला धडकही दिली. यामुळे वाहनाचे नुकसान झाले.
