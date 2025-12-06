खासगी बसबाबत आरटीओ गंभीर आहे का ?
पिंपरी, ता. ६ ः हिंजवडीमध्ये एकाच कुटुंबातील तीन भावंडांचा जीव गेल्याच्या दुर्घटनेला एक आठवडा उलटेल तेव्हा प्रादेशिक परिवहन विभाग (आरटीओ) खासगी बसबाबत कारवाई करण्याची चिन्हे आहेत. मुळात खासगी बस वाहतूकदार संघटनेची बैठक घेण्यासाठी आरटीओला तीन दिवसांनी मुहूर्त मिळाला. यावरून आरटीओच्या कामगार आणि प्रवाशांच्या सुरक्षित वाहतुकीबाबत खरोखरच गंभीर आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
ही दुर्घटना एक डिसेंबरला घडली. त्यानंतर तीन दिवस उलटले तेव्हा गुरुवारी (ता. ४) बैठक घेण्यात आली. त्यानंतर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. येत्या सोमवारपासून (ता. ८) कारवाईसाठी मोहीम सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
शहरात खासगी बस चालक वाहतूक नियमांचे सर्रास उल्लंघन करतात. मोठ्या बसशिवाय मिनी बसमधूनही कर्मचारी-कामगारांची वाहतूक केली जाते. अनेक चालक बस रस्त्याच्या मध्येच उभी करतात. अनेक चालक बस बेदरकारपणे चालवतात. त्यामुळे रोज छोटे-मोठे अपघातही होतात. काही बस चालकांनी मद्यपान करून बस चालविल्याचे उघड झाले आहे. हिंजवडीत बस पदपथावर चढविलेल्या चालकाने मद्यपान केल्याचे उघड झाले होते. अनेक चालक मोबाईलवर रिल्स किंवा चित्रपट पाहात बस चालवतात. जाब विचारल्यावर ते दादागिरी करतात, अशी प्रवाशांची तक्रार आहे. याकडे वाहतूक पोलिस आणि आरटीओ ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष करीत असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे.
याबाबत ‘सकाळ’ने २६ सप्टेंबर रोजी ‘कामगार वाहतुकीला असुरक्षेची धग’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतरही वाहतूक विभाग आणि आरटीओने दुर्लक्ष कायम ठेवले. हिंजवडीतील दुर्घटनेनंतर आरटीओला जाग आली. आरटीओच्या वायूवेग पथकामार्फत खासगी बसची तपासणी मोहीम सुरु करण्याचा निर्णय झाला आहे. येत्या सोमवारपासून हिंजवडी आणि चाकण परिसरात खासगी बसची तपासणी केली जाईल. चालकाची ब्रेथ ॲनलायझरद्वारे तपासणी होईल. कागदपत्रे आणि मोटर वाहन कायद्यातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे.
कारवाईआधीच सतर्क केले
आरटीओने खासगी बस वाहतूकदार संघटनेची कारवाईपूर्वीच बैठक घेतली. वास्तविक आरटीओने अचानक तपासणी करून कारवाई करणे अपेक्षित होते, मात्र बैठकीत संघटनेच्या प्रतिनिधींना कारवाईबाबत आधीच माहिती देऊन त्यांना एकप्रकारे सतर्क करण्यात आले.
आरटीओमार्फत सर्वच वाहनांची तपासणी केली जाते. सोमवार पासून हिंजवडी, चाकण आदी परिसरात वाहनांची तपासणी मोहीम सुरु केली जाणार असून दोषी वाहन चालकांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे.
- राहुल जाधव, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पिंपरी चिंचवड
दृष्टिक्षेपात
खासगी बसचे पिकअप पॉइंट ः भोसरी, मोशी, चिखली, निगडी, तळवडे, भूमकर चौक, डांगे चौक
मॅक्सी कॅब ः १,३२७
खासगी बस ः १५,४८७
