गुन्हे वृत्त
जागेची बनावट कागदपत्रे
बनवून कंपनीची फसवणूक
पिंपरी : चर्चच्या जागेची बनावट कागदपत्रे बनवून पीएनबी हाउसिंग फायनान्स कंपनीची फसवणूक करण्यात आली. याप्रकरणी सुबिन सनी कोशी (रा. नेहरूनगर, पिंपरी) यांनी संत तुकारामनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. संतोष चंद्रकांत राऊत, राहुल सुनिलदत्त शर्मा, कमलादेवी शर्मा (दोघे रा. शुभ अपार्टमेंट, वरळी नाका, मुंबई) व सतीश नानवते (रा. भोसरी) अशी आरोपींची नावे आहेत. फिर्यादी कोशी या पिंपरीतील खराळवाडीतील चर्चच्या विश्वस्त आहेत. आरोपींनी संगनमत करून चर्चच्या जागेचा बांधकाम पूर्णत्वाचा बनावट दाखला तयार केला. त्याचा वापर करून दुय्यम निबंधक कार्यालय हवेली क्रमांक ११ येथे ‘अॅग्रिमेंट टू सेल’ दस्त नोंदविण्यात आले. पीएनबी हाउसिंग फायनान्समध्ये ही जागा तारण ठेवून कर्ज घेण्यात आले. त्यानंतर आरोपींनी हप्ते भरले नाहीत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून पिंपरी चिंचवड अपर तहसीलदारांच्या माध्यमातून ताबा कारवाईच्या नोटिसा मिळकतधारकांना प्राप्त झाल्या. त्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला.
ट्रकच्या धडकेत ज्येष्ठाचा मृत्यू
पिंपरी : भरधाव ट्रकने पाठीमागून धडक दिल्याने एका ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू झाला. मोशीतील स्पाईन चौकात बुधवारी (ता. ५) दुपारी ही दुर्घटना घडली. मारुती शिंदे असे मृताचे नाव आहे. ते पायी जात होते. या प्रकरणी त्यांचा मुलगा पोपट मारुती शिंदे (रा. संत ज्ञानेश्वर कॉलनी, आदर्शनगर, मोशी) यांनी भोसरी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार पोलिसांनी अज्ञात ट्रक चालकावर गुन्हा दाखल केला.
पिस्तूल बेकायदा बाळगल्याने अटक
पिंपरी : भोसरी पोलिसांनी देवकर वस्ती परिसरात पिस्तूल बेकायदारित्या बाळगल्याने एकाला अटक केली. अजय लक्ष्मण नखाते (वय २३, रा. लक्ष्मी मंदिर, कुरळी, ता. खेड) असे आरोपीचे नाव आहे. त्याच्याकडून पोलिसांनी २५ हजार रुपये किमतीचे एक पिस्तूल जप्त केले.
