गुन्हे वृत्त
बनावट दस्त करून फसवणूक
पिंपरी : पिंपरीत चौघांनी जमिनीचे बनावट दस्त तयार करून फायनान्स कंपनीची फसवणूक करण्यात आली. कर्ज घेऊन हप्ते भरण्यात आले नाहीत. याप्रकरणी महिलेने संत तुकाराम नगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानंतर संतोष चंद्रकांत राऊत, राहुल सुनिलदत्त शर्मा, कमलादेवी शर्मा (दोघेही रा. शुभ अपार्टमेंट, वरळी नाका, मुंबई) व सतीश नानवते (रा. भोसरी) यांच्यासह इतरांवर गुन्हा दाखल झाला. आरोपींनी संगनमत करून बांधकाम पूर्णत्वाचा बनावट दाखला तयार केला. त्याआधारे ॲग्रिमेंट टू सेल’ दस्त नोंदवून आरोपींनी ते पीएनबी हाउसिंग फायनान्स कंपनीत तारण ठेवून कर्ज घेतले. हप्ते न भरल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयातून ताबा कारवाईच्या नोटिसा मिळकतधारकांना प्राप्त झाल्या. त्यामुळे हा प्रकार उघडकीस आला.
----------------
पिस्तूल बेकायदा बाळगल्याने अटक
पिंपरी : भोसरी पोलिसांनी देवकर वस्ती परिसरात पिस्तूल बेकायदारित्या बाळगल्याने एकाला अटक केली. अजय लक्ष्मण नखाते (वय २३, रा. लक्ष्मी मंदिर, कुरळी, ता. खेड) असे आरोपीचे नाव आहे. त्याच्याकडून पोलिसांनी २५ हजार रुपये किमतीचे एक पिस्तूल जप्त करण्यात आले.
-------------
