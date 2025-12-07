नऊ महिन्यांनंतरही सीसीटीव्ही बसेनात
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. ७ ः स्वारगेट स्थानकामधील बलात्कार प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) सर्व आगारांमध्ये पुरेसे सीसीटीव्ही बसविण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर नऊ महिने झाले तरी पुणे विभागातील वल्लभनगरसह विविध आगारांत अद्याप सीसीटीव्हींची संख्या वाढलेली नाही. त्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावरुन एसटी प्रशासन प्रवाशांच्या सुरक्षितेतच्या दृष्टीने गंभीर आहे का, असाच प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पिंपरी चिंचवड शहरातील वल्लभनगर आगार हे एकमेव स्थानक आहे. या आगारातून रोज मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र येथून बस येतात आणि जातात. त्यातून हजारो प्रवासी प्रवास करतात. आगारात चोरीचे छोटे-मोठे प्रकार घडत असतात. मद्यपींचा वावर वाढलेल्याने प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर इतक्या मोठ्या आगारात केवळ सहाच सीसीटीव्ही आहेत. बराचसा भाग अजूनही सीसीटीव्हीच्या कक्षेत नाही. संत तुकाराम नगर मेट्रो स्थानकाच्या बाजूने एसटीच्या जागेत पार्किंगची व्यवस्था आहे. तेथे सीसीटीव्ही नाहीत.
स्वारगेट आगारात २५ फेब्रुवारीला अत्याचाराची घटना घडली होती. त्यानंतर परिवहन मंत्र्यांनी आगार परिसरात सीसीटीव्ही आणि सुरक्षारक्षक वाढविण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर महामंडळाने सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी एका खासगी कंपनीची निवड केली. या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. या कंपनीचे प्रतिनिधी आणि एसटी सुरक्षा (सीसीटीव्ही) समितीने चार ऑगस्ट रोजी वल्लभनगर आगाराची पाहणी केली. सीसीटीव्ही लावण्याची ठिकाणे निश्चित झाली. आगारात १९ नव्या ठिकाणी सीसीटीव्ही बसविण्याचे निश्चित झाले. पाहणीला तीन महिने उलटूनही एकही नवा सीसीटीव्ही बसविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे एखादी एक दुर्घटना घडल्यानंतर एसटी प्रशासनाला जाग येणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
वल्लभनगर आगारात सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी खांब रोवण्याचे काम सुरु झाले आहे. लवकरच सीसीटीव्ही बसविले जातील.
- पल्लवी पाटील, आगार व्यवस्थापक, वल्लभनगर
