ताथवड्याला कचऱ्याचा ढीग
पिंपरी, ता. ७ ः ताथवडे परिसरातील लोंढेवस्ती, पवार वस्ती, जीवननगर, नरसिंह चौक आणि वैभवनगर येथे ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग तयार झाले आहेत. औंध-रावेत बीआरटी मार्गाची दैनंदिन सफाई होत नाही. काही नागरिक तर रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेऊन रस्त्याच्या कडेला कचरा फेकतात. औंध-रावेत बीआरटी मार्गावर डांगे चौक ते पुनावळे कॉर्नरपर्यंत साफसफाई होत नाही. गवत वाळलेले, कचरा विखुरलेला आणि सेवा वाहिन्यांच्या केबल्सही पडलेल्या आहेत. बॅरिकेड्सच्या बाजूला मातीचे ढीग साचले आहेत. मुंबई-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गालगत गावठाणाला लागून सेवा रस्त्यावर कचरा टाकला जातो. पशुसंवर्धन विभागाच्या जागेजवळ उघड्यावर कचरा टाकला जातो.
ताथवडे परिसर कचऱ्याने वेढला आहे आणि नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. ही स्वच्छता नेमकी कोण करणार आणि जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
कचरा टाकला जाणारी ठिकाणे ः जीवननगर, वैभवनगर, लोंढे वस्ती, पवारनगर, पशुसंवर्धन विभागाच्या जागेलगत रस्त्यावर, मुंबई-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गालगत गावठाणाला लागून सेवा रस्त्यावर, ताथवडे गावठाण, नरसिंह चौक, बीआरटी मार्गात दोन्ही बाजूंना.
घंटा गाडी वेळेत येत नाही. आम्हाला कामावर जायचे असते. मग कचरा टाकायचा कुठे ? घंटा गाडी वेळेत आली तर आम्ही कचरा देतो, पण उशीर झाला की घरातच साठतो. त्यामुळे आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे.
- कल्पना पवार, पवार वस्ती
रस्ते स्वच्छ केले जात नाहीत. कचरा वेळेत उचलला जात नाही. कोणीही येऊन रस्त्यावर कचरा टाकून जाते. त्यांना काही बोलायला गेले तर ते अरेरावी करतात. दुकानाजवळ कचरा साचल्यामुळे दुर्गंधीचा त्रास होत आहे.
- विमल मस्के, लोंढे वस्ती
