आघाडीबाबत नेत्यांचे ठरेना; कार्यकर्त्यांचा संभ्रम जाईना
अविनाश ढगे ः सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. ७ ः शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार आणि काँग्रेस या पक्षांच्या पिंपरी चिंचवड शहरातील स्थानिक नेत्यांनी महापालिका निवडणूक महाविकास आघाडी म्हणून लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेलाही सामावून घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी महायुती किंवा महाविकास आघाडी यांच्यापैकी कुणाबरोबर जायचे किंवा स्वतंत्र निवडणूक लढवायची याचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. त्यामुळे मनसेचे शहरातील कार्यकर्ते संभ्रमात आहेत.
या निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांनी तयारी सुरू केली आहे. त्यात भाजप आघाडीवर आहे. त्यांनी इच्छुकांकडून अर्जही मागवले आहेत. त्यांच्या राज्यस्तरीय नेत्यांनी बैठका घेतल्या आहेत. प्रभागनिहाय बैठका घेऊन मतदान केंद्रस्तरापासून कार्यकर्त्यांची आखणी करून जबाबदारीचे वाटप झाले आहे. त्या खालोखाल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या हालचाली सुरू आहेत. शिवसेनेने बैठक घेऊन अनुकूल वातावरणाबाबत चाचपणी केली आहे. रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले यांनीही त्यांच्या कार्यकर्त्यांना संजीवनी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे महायुतीमधील घटक पक्ष जोरदार तयारीत असले तरी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांची तयारी कमी असल्याचे दिसते. महाविकास आघाडी म्हणूनच लढण्यावर ते अद्याप तरी ठाम आहेत. मनसेला घ्यायची तयारीही स्थानिक नेतृत्वाने केली आहे. राज्यस्तरीय नेतृत्वाकडून तसे सूतोवाच येत आहे, मात्र राज ठाकरे काय यांच्या भूमिकेकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे. तयारीचा भाग म्हणून स्थानिक पातळीवर नागरिकांच्या समस्या सोडवणे, सास्कृंतिक कार्यक्रमांचे आयोजन आणि कार्यकर्त्यांच्या गाठीभेटींवर भर दिला जात आहे.
उबाठा शिवसेनेचे पाऊल पुढे
मनसे स्वतंत्र लढणार, की शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षासह युती करणार, याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. दोन्ही पक्षांच्या शहर पातळीवरील नेत्यांमधील प्राथमिक चर्चेची फेरी झाली आहे. दोन्ही पक्षांतील नेते महाविकास आघाडी म्हणून लढण्यासाठी सकारात्मक आहेत. त्यांना राज ठाकरे यांच्या ‘ग्रीन सिग्नल’ची प्रतीक्षा आहे.
जागावाटपाचा निर्णय अद्याप नाही
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानेही बरीच तयारी सुरू केली आहे. इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती झाल्या आहेत. त्यांना तयारीला लागण्याचा आदेशही देण्यात आला आहे. महाविकास आघाडीतील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांशी आघाडीबाबत चर्चा झाली आहे. एकत्र लढण्यावर एकमत झाले तरी जागावाटपाबाबत निर्णय अद्याप झालेला नाही.
महापालिका निवडणुका महाविकास आघाडी म्हणून तीनही पक्ष एकत्र लढणार आहोत. मनसेच्या समावेशाबाबत तिन्ही पक्षांतील स्थानिक नेते सकारात्मक आहेत.
- संजोग वाघेरे, शहर प्रमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष
