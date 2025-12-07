ट्रॅक्टरच्या धडकेत दुचाकीस्वार गंभीर जखमी
पिंपरी, ता. ७ : भरधाव ट्रॅक्टरने दुचाकीला जोरात धडक दिल्याने दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला. हा अपघात जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावरील कासारवाडी मेट्रो स्थानकाजवळ २२ नोव्हेंबरला (शनिवार) सकाळी दहाच्या सुमारास घडला. विठ्ठल रतनराव नेलवाडे (रा. देहू-आळंदी रस्ता, चिखली) असे या अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या दुचाकीस्वाराचे नाव आहे. या प्रकरणी सुरेखा विठ्ठल नेलवाडे यांनी दापोडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी संजय गोपाल गायकवाड (रा. वडमुखवाडी) याच्यावर ६ डिसेंबरला (शनिवार) रात्री गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादीचे पती विठ्ठल नेलवाडे हे दुचाकीने कोथरूडकडे जात होते. दरम्यान, ते कासारवाडी मेट्रो स्थानकाजवळ आले असताना त्यांच्या दुचाकीला ट्रॅक्टरने धडक दिली. यात त्यांच्या छाती, पाठ व पायाला गंभीर दुखापत झाली असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.