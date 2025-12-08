न्यू पुणे पब्लिक स्कूल
न्यू पुणे पब्लिक स्कूलमध्ये वार्षिक क्रीडा महोत्सव जल्लोषात पार पडला. शिशुवर्ग आणि पूर्वप्राथमिक गटांसाठी रनिंग रेस, लेमन अँड स्पून, कप अँड कोन रेस, थ्रो बॉल, कबड्डी, फुटबॉल, पोती उडी अशा विविध स्पर्धांचे आयोजन संजय काळे मैदानावर करण्यात आले होते. विजयी विद्यार्थ्यांना प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देण्यात आले. या कार्यक्रमाला संस्थेचे अध्यक्ष प्रकाश खंदारे, प्रदीप खंदारे, रणजी ट्रॉफी क्रिकेटपटू नागेश्वर राव, मुख्याध्यापिका कनिका आनंद आदी उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांनी ढोल पथकाच्या गजरात पाहुण्यांचे स्वागत केले. प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते मशाल प्रज्वलित करून विद्यार्थ्यांनी कागदी मशाल घेऊन मैदानाची प्रदक्षिणा घालण्यात आली. त्यानंतर दीपप्रज्वलन करून क्रीडा स्पर्धांना सुरुवात झाली. सूत्रसंचालन गुलाफरोज शेख यांनी केले.
एच. ए. स्कूल
एच. ए. स्कूल माध्यमिक विभाग या शाळेत वार्षिक स्नेहसंमेलनानिमित्त कला व विज्ञान प्रदर्शन विविध उपक्रमांद्वारे साजरे करण्यात आले. यामध्ये विद्यार्थ्यांनी विविध प्रयोगांची मांडणी करून त्याचे प्रात्यक्षिक आणि सादरीकरण केले. रांगोळी प्रदर्शन, सॅलड डेकोरेशन व ग्रंथ दिंडी विद्यार्थ्यांनी काढली. तसेच कुंडी रचना करून औषधी वनस्पतींची माहिती दिली. पर्यावरण विभागाकडून पर्यावरणविषयक स्लोगन आणि विविध वनस्पतींबद्दल सखोल माहिती सांगितली. संगणक विभागातील विद्यार्थ्यांनी पीपीटी सादरीकरण केले. कार्यक्रमाचे उद्घाटन प्रमुख पाहुणे माजी विद्यार्थी शैलेश लेले, विनित अवघडे यांच्या हस्ते झाले. प्रास्ताविक प्राचार्या दर्शना कोरके यांनी केले. विद्यार्थी प्रतिनिधी प्रताप मांढरे आणि तेजस मिजगर हे होते. सूत्रसंचालन शिल्पा राशिनकर यांनी केले. आभार मनिषा कदम यांनी व्यक्त केले.
प्रियदर्शनी स्कूल
प्रियदर्शनी स्कूल, मोशी यांच्या वतीने संविधान दिनानिमित्त ‘संविधान प्रश्नमंजूषा स्पर्धा’ आयोजित करण्यात आली. प्रियदर्शनी समूहातील एकूण नऊ शाळांनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला. पाचवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांनी उत्साहपूर्वक सहभागी होऊन भारतीय संविधान, मूलभूत अधिकार, कर्तव्ये आणि आपल्या लोकशाही संरचनेविषयीचे ज्ञान प्रदर्शित केले. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संविधानिक मूल्ये, नागरिकत्व आणि लोकशाही जबाबदाऱ्या यांविषयी जागरूकता निर्माण झाली. या स्पर्धेत प्रियदर्शनी स्कूल, शिवाजीनगर शाखा विजेती ठरली.
मॉडर्न प्रायमरी इंग्लिश मीडिअम स्कूल
निगडी येथील मॉडर्न प्रायमरी इंग्लिश मीडिअम स्कूलमध्ये वेषभूषा स्पर्धा घेण्यात आली. याचे परीक्षण गौरी सावंत यांनी केले. ही स्पर्धा पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांसाठी घेण्यात आली. विद्यार्थ्यांमधील सुप्त कलागुणांना वाव देणे, त्यांच्या सर्जनशीलतेला चालना देणे आणि आत्मविश्वास वाढवणे हा या स्पर्धेचा मुख्य उद्देश होता. विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेत उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. यावर्षी वाहने, विविध राज्य, ऐतिहासिक, पौराणिक आणि कार्टून व्यक्तिरेखा, स्वातंत्र्य सैनिक, जंक फूड, पंचमहाभूते, शास्त्रज्ञ आणि सामुदायिक मदतनीस, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे, असे विशिष्ट विषय दिल्यामुळे विद्यार्थी स्कूलबस, आगगाडी, जिजामाता, छत्रपती शिवाजी महाराज, झाशीची रानी, हिरकणी, काश्मिर, बंगाल, रॉकेट, रोबोट, संगणक, कंप्यूटर अशा वेशभूषा परिधान केल्या होत्या. याप्रसंगी अतुल फाटक, शशिकांत ढोले आणि मुख्याध्यापिका तृप्ती वंजारे यांचे मार्गदर्शन लाभले. सूत्रसंचालन लीना पगारे यांनी केले. आभार पल्लवी रडे यांनी मानले.
श्री सरस्वती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय
श्री सरस्वती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंधूनगर निगडी प्राधिकरण येथे महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यात आले. संस्थापक प्रा. डॉ. गोविंदराव दाभाडे, मुख्याध्यापिका संगीता गुरव, उपप्राचार्य विजय बच्चे, संजय कांबळे, गणेश भोने उपस्थित होते. या वेळी विद्यार्थिनी आरुषी कांबळे व प्रेरणा पळसपगार यांनी डॉ. आंबेडकर यांच्या कार्याची माहिती दिली. सूत्रसंचालन मयूरी भगत तर आभार अनुष्का भांडे हिने मानले.
