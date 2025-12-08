रावेतमधील चोरीप्रकरणी मध्य प्रदेशातून मुद्देमाल जप्त
पिंपरी, ता. ८ : रावेत पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत २१ नोव्हेंबरला मंगल कार्यालयातून एका महिलेचे दागिने आणि रोख रकमेसह एकूण ११ लाख २७ हजार ३०० रुपयांचा ऐवज असलेल्या बॅगची चोरी झाली होती. रावेत पोलिसांनी तपास करीत एका आरोपीच्या आईला मध्य प्रदेशातून ताब्यात घेऊन २३ हजार रुपयांच्या रोख रकमेसह एकूण ११ लाख २० हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. याप्रकरणी अभिजित दीपक घोडचौरे यांनी फिर्याद दिली होती. त्यांच्या भावाच्या लग्नाची हळद आणि संगीत कार्यक्रम सुरू होता. त्यावेळी फिर्यादीच्या आईचे सोने आणि रोख रक्कम असलेल्या बॅग चोरट्याने लंपास केली होती. आरोपींनी वापरलेल्या चारचाकी गाडीचा शोध पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज व खबऱ्यांच्या मदतीने लावला. आरोपी मध्य प्रदेशातील राजगढ जिल्ह्यातील कडीया सांसी गावातील असून त्यांची नावे हरीओम दिनेश सिसोदिया आणि क्रिश सिकंदर सिसोदिया अशी असल्याचे उघड झाले. यातील हरिओमच्या आईच्या ताब्यात मुद्देमाल होता. दोन आरोपींचा शोध पोलिस घेत आहेत.
..............
