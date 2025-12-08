केबल कंपन्यांना विद्युत पोलवरून केबल्स टाकण्याची परवानगी कोणाची?..
पिंपरी, ता.८ ः :- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका व स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत गेल्या अनेक वर्षांत शहरात मोठ्या प्रमाणावर नवीन विद्युत पोल बसविण्यात आले आहेत, यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. मात्र, अद्याप वापरात असलेले पोल अस्तित्वात असूनही पुन्हा नव्याने पोल बसविण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. असा आरोप पुणे जिल्हा महाराष्ट्र राज्य विद्युत सनियंत्रण समिती सदस्य संतोष सौंदणकर यांनी आयुक्त तथा प्रशासक श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात सौंदणकर यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड शहरात महानगरपालिका व स्मार्ट सिटी मिशन च्या मार्फत नव्याने बसविण्यात येणाऱ्या पोलवर एलईडी दिवे बसविले जात आहेत. तथापि, या एलईडी दिव्यांपैकी अनेक ठिकाणी काही दिवे बंद तर काहीच दिवे चालू असल्याचे चित्र दिसून येते. देखभाल व दुरुस्तीबाबत महापालिकेचे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत आहे.
दरम्यान आयुक्तांनी मागील दहा वर्षात शहरात एकूण किती पोल बसविण्यात आले?,पथदिवे किती वेळा बदलण्यात आले?
या कामांवर मागील दहा वर्षात किती खर्च झाला? बदललेले जुने पोल कुठे गेले ? पहिले पिवळे बल्ब, नंतर पांढऱ्या एलईडी आणि आत्ता पुन्हा पिवळे दिवे लावले जातात, असे का? पोलचे लाईफ 15 वर्षाचे असताना सुशोभीकरणासाठी 5 वर्षात पोल बदलणे योग्य आहे का ? याबाबत विद्युत विभागाकडे खुलासा मागवावा
