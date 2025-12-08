‘एसएनबीपी नर्सिंग’ संस्थेत एड्सविषयी पोस्टर प्रदर्शन
पिंपरी, ता. ८ : जागतिक एड्स दिनानिमित्त एस. एन. बी. पी. इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी संकल्पना, जागरूकतेचे महत्त्व या विषयांवर पोस्टर प्रदर्शनात सहभाग घेतला. भोसरी येथील आय.सी.एम.आर.-नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सलेशनल व्हायरोलॉजी अँड एड्स रिसर्च येथे या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.
प्राचार्य प्रा. रमेश बंडगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली बी.एस्सी.नर्सिंगचे प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांनी येथे हा कार्यक्रम घेतला. पाहुण्यांनी विद्यार्थ्यांना एड्सच्या सामाजिक, मानसिक आणि आरोग्याशी संबंधित पैलूंबद्दल जागरूक केले. संग्रहालय, प्रयोगशाळा आणि पोस्टर प्रदर्शनाच्या भेटीमुळे एचआयव्ही/एड्सचा प्रसार, निदान पद्धती आणि प्रतिबंधात्मक उपायांबद्दल सखोल माहिती मिळाली. विद्यार्थ्यांनी प्रदर्शित माहितीचे निरीक्षण केले आणि त्यावर चर्चा केली. या शैक्षणिक प्रदर्शनामुळे जबाबदारीची भावना विकसित होण्यास प्रोत्साहन मिळाले.
