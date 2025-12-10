महापालिकेने विकसित केलेल्या ओपन जिम, जॉगिंग ट्रॅकचा फायदा
पिंपरी, ता. १० ः आपले शरीर तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी सर्वोत्तम काळ म्हणजे हिवाळा. या ऋतूमध्ये भूक जास्त लागते. त्यामुळे अनेकजण स्वतःला निरोगी ठेवण्यासाठी व्यायामाकडे वळतात. पिंपरी चिंचवड शहरातही थंडी सुरू झाल्यापासून हेच चित्र दिसत आहे. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच थंडी वाढल्याने अबालवृद्ध व्यायामासाठी बागा व उद्यानांमध्ये गर्दी करत आहेत. महापालिकेने शहरात उभारलेल्या ओपन जीम व जॉगिंग ट्रॅकचाही या हिवाळ्यात नागरिकांना उपयोग होत आहे.
दोनशेपेक्षा अधिक उद्याने
महापालिकेच्या आठ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीमध्ये लहान मोठी मिळून २१० उद्याने आहेत. जवळपास सर्वच उद्यानांमध्ये नागरिकांना मॉर्निंग वॉक करता येईल अशा पद्धतीची रचना आहे. या शिवाय नव्याने विकसित करण्यात येणाऱ्या बागा व उद्यानांमध्ये जॉगिंग ट्रॅकची सुविधा असेल.
दिडशे ओपन जिम
सकाळी उद्यानांमध्ये योगासने, चालण्याबरोबरच नागरिकांचा कल वेट ट्रेनिंग कडेही वाढला आहे. त्यामुळे शहरात ठिकठिकाणी उभारण्यात आलेल्या ओपन जीमचा वापर वाढला आहे. सध्या शहरात विविध उद्याने आणि सार्वजनिक ठिकाणे मिळून १५० ओपन जिम आहेत. याचा वाढता वापर पाहता अजून ओपन जिम उभारण्यासाठी क्रीडा विभाग सर्वेक्षण करीत आहे.
शहरातील विविध उद्याने व सार्वजनिक ठिकाणी दिडशे ओपन जीम आहेत. याचा वाढणारा वापर लक्षात घेता अजून पाच ठिकाणी ओपन जिम उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. यातील गजानन महाराज मंदिर उद्यान, सोमेश्वर उद्यान ही दोन ठिकाणे निश्चीत करण्यात आली आहेत. उर्वरित ठिकाणे सर्वेक्षणानंतर ठरवली जातील.
- पंकज पाटील , उपायुक्त, क्रीडा विभाग
